Шойгу доповів Путіну про перебіг перевірки Тихоокеанського флоту. Чого очікувати?

До масштабної перевірки Тихоокеанського флоту залучено понад 25 тис. російських військовослужбовців

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів диктатору Путіну про перебіг раптової перевірки Тихоокеанського флоту. Про це повідомляють російські пропагандисти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Шойгу заявив, що наразі проводиться другий етап перевірки. Угруповання, сформоване в далекій морській зоні, здійснює перехід у південну частину Охотського моря з виконанням завдань маневрування та розвідки обстановки. Міністр оборони РФ повідомив, що завершальний етап перевірки розпочнуть з 18 квітня, коли корабельні ударні угруповання спільно з береговими дивізіонами відпрацюють завдання ракетних ударів за умовними цілями.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після цього Путін взявся знову погрожувати усьому світу ядерною зброєю.

«Росія може задіяти свої військово-морські сили у будь-яких конфліктах та на будь-яких напрямках», – заявив Путін.

Путін зазначив, що на сьогоднішній день ясні пріоритети застосування російських військ стосуються насамперед «спецоперації» в Україні та всього, що пов'язане із захистом, у тому числі «нових регіонів Росії», тобто окупованих українських територій.

«Для нас очевидно, що на сьогоднішній день у нас є ясні пріоритети застосування Збройних сил і, насамперед, це стосується українського напрямку та всього, що пов'язане із захистом наших людей на Донбасі, на інших нових територіях. Але завдання розвитку флоту, зокрема на Тихоокеанському театрі, ніхто не скасовував, не знімав, і тому я вас прошу цю роботу, безумовно, продовжити. А перший етап раптової перевірки справді пройшов на дуже високому рівні», – сказав російський диктатор.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що до перевірки Тихоокеанського флоту залучено понад 25 тис. військовослужбовців, 167 бойових кораблів та суден забезпечення, у тому числі 12 підводних човнів, 89 літаків та вертольотів. Востаннє раптова перевірка на Тихоокеанському флоті проводилася у листопаді 2022 року. Тоді було проведено раптову перевірку екіпажів кораблів Приморської флотилії як «організацію боротьби за живучість». Проте нинішню перевірку анонсовано як масштабнішу.

Раніше розвідка Норвегії попереджала, що кораблі російського військово-морського флоту почали виходити в море з тактичною ядерною зброєю – вперше за останні 30 років. На тлі ослаблення звичайного оборонного потенціалу значення ядерної зброї для Росії значно зросло.

Тактична ядерна зброя – це невеликі ядерні боєприпаси, призначені для поразки великих цілей чи скупчень військ противника на полі бою чи найближчому тилу.



На флоті ними можуть оснащуватися як артилерійські гармати, і корабельні крилаті ракети, берегова і палубна авіація, і навіть підводну зброю – торпеди, глибинні бомби, якірні і донні міни. За часів холодної війни ядерний арсенал мали на борту багато, навіть не найбільших кораблів – наприклад, класу фрегата (сторожовика).

Про необхідність повернути на російські кораблі тактичну ядерну зброю заявив у серпні 2022 року почесний науковий керівник Саровського ядерного центру академік Радій Ількаєв. За його словами, вони обговорювали це з нині покійним головкомом ВМФ Росії адміралом Володимиром Висоцьким.

«Ми ж велика морська держава і повинні мати відповідний флот для захисту. Але щоб збудувати такий флот, потрібно років 100, це дуже дорого. А поки що потрібно захищати доступними способами – повернути тактичну ядерну зброю, вона ж лежить на складах, – сказав академік. – Навіщо? Багато хто зараз каже, що наш флот не такий сильний, як раніше».

За оцінками незалежних експертів, Росія на початку 2000-х років мала приблизно 2000 одиниць нестратегічної ядерної зброї.



Понад 500 із них – це протикорабельні, протичовнові, протиповітряні ракети, а також торпеди кораблів та підводних човнів, включаючи до 250 ядерних крилатих ракет КР-55 «Гранат». Є також кілька сотень тактичних ядерних авіаційних ракет та глибинних бомб, які може використовувати морська авіація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Шойгу 14 квітня заявив про початок раптової перевірки на Тихоокеанському флоті. У цих межах флот було піднято за тривогою в повному складі і розпочато приведення у вищий ступінь боєготовності.