Головна Світ Політика
search button user button menu button

Шойгу доповів Путіну про перебіг перевірки Тихоокеанського флоту. Чого очікувати?

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Шойгу доповів Путіну про перебіг перевірки Тихоокеанського флоту. Чого очікувати?
Шойгу доповів Путіну про перебіг раптової перевірки на Тихоокеанському флоті
скріншот відео

До масштабної перевірки Тихоокеанського флоту залучено понад 25 тис. російських військовослужбовців

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів диктатору Путіну про перебіг раптової перевірки Тихоокеанського флоту. Про це повідомляють російські пропагандисти.

Шойгу заявив, що наразі проводиться другий етап перевірки. Угруповання, сформоване в далекій морській зоні, здійснює перехід у південну частину Охотського моря з виконанням завдань маневрування та розвідки обстановки. Міністр оборони РФ повідомив, що завершальний етап перевірки розпочнуть з 18 квітня, коли корабельні ударні угруповання спільно з береговими дивізіонами відпрацюють завдання ракетних ударів за умовними цілями.

Після цього Путін взявся знову погрожувати усьому світу ядерною зброєю.

«Росія може задіяти свої військово-морські сили у будь-яких конфліктах та на будь-яких напрямках», – заявив Путін.

Путін зазначив, що на сьогоднішній день ясні пріоритети застосування російських військ стосуються насамперед «спецоперації» в Україні та всього, що пов'язане із захистом, у тому числі «нових регіонів Росії», тобто окупованих українських територій.

«Для нас очевидно, що на сьогоднішній день у нас є ясні пріоритети застосування Збройних сил і, насамперед, це стосується українського напрямку та всього, що пов'язане із захистом наших людей на Донбасі, на інших нових територіях. Але завдання розвитку флоту, зокрема на Тихоокеанському театрі, ніхто не скасовував, не знімав, і тому я вас прошу цю роботу, безумовно, продовжити. А перший етап раптової перевірки справді пройшов на дуже високому рівні», – сказав російський диктатор.

Зазначимо, що до перевірки Тихоокеанського флоту залучено понад 25 тис. військовослужбовців, 167 бойових кораблів та суден забезпечення, у тому числі 12 підводних човнів, 89 літаків та вертольотів. Востаннє раптова перевірка на Тихоокеанському флоті проводилася у листопаді 2022 року. Тоді було проведено раптову перевірку екіпажів кораблів Приморської флотилії як «організацію боротьби за живучість». Проте нинішню перевірку анонсовано як масштабнішу.

Раніше розвідка Норвегії попереджала, що кораблі російського військово-морського флоту почали виходити в море з тактичною ядерною зброєю – вперше за останні 30 років. На тлі ослаблення звичайного оборонного потенціалу значення ядерної зброї для Росії значно зросло.

Тактична ядерна зброяце невеликі ядерні боєприпаси, призначені для поразки великих цілей чи скупчень військ противника на полі бою чи найближчому тилу.
 
На флоті ними можуть оснащуватися як артилерійські гармати, і корабельні крилаті ракети, берегова і палубна авіація, і навіть підводну зброю – торпеди, глибинні бомби, якірні і донні міни. За часів холодної війни ядерний арсенал мали на борту багато, навіть не найбільших кораблів – наприклад, класу фрегата (сторожовика).

Про необхідність повернути на російські кораблі тактичну ядерну зброю заявив у серпні 2022 року почесний науковий керівник Саровського ядерного центру академік Радій Ількаєв. За його словами, вони обговорювали це з нині покійним головкомом ВМФ Росії адміралом Володимиром Висоцьким.

«Ми ж велика морська держава і повинні мати відповідний флот для захисту. Але щоб збудувати такий флот, потрібно років 100, це дуже дорого. А поки що потрібно захищати доступними способами – повернути тактичну ядерну зброю, вона ж лежить на складах, – сказав академік. – Навіщо? Багато хто зараз каже, що наш флот не такий сильний, як раніше».

За оцінками незалежних експертів, Росія на початку 2000-х років мала приблизно 2000 одиниць нестратегічної ядерної зброї.
 
Понад 500 із них – це протикорабельні, протичовнові, протиповітряні ракети, а також торпеди кораблів та підводних човнів, включаючи до 250 ядерних крилатих ракет КР-55 «Гранат». Є також кілька сотень тактичних ядерних авіаційних ракет та глибинних бомб, які може використовувати морська авіація.

Нагадаємо, Шойгу 14 квітня заявив про початок раптової перевірки на Тихоокеанському флоті. У цих межах флот було піднято за тривогою в повному складі і розпочато приведення у вищий ступінь боєготовності.

Теги: Сергій Шойгу флот росія путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У кафе на університетській набережній Санкт-Петербурга стався вибух
У Путіна більше немає безпечного тилу
3 квiтня, 12:28
Для нас дуже важливо, щоб нова «російська держава», за своїми геополітичними та економічними параметрами не повинна бути більше, ніж Україна
Історичний шанс України після війни
6 квiтня, 09:48
Тероборонець «Бусінка» за п’ять хвилин збив із автомата два ворожих дрона (відео)
Тероборонець «Бусінка» за п’ять хвилин збив із автомата два ворожих дрона (відео)
20 березня, 13:10
Путін шантажує зерновою угодою: МЗС різко відреагувало
Путін шантажує зерновою угодою: МЗС різко відреагувало
20 березня, 21:10
Перейменують все? Парламент заборонив географічні назви, пов’язані з Росією
Перейменують все? Парламент заборонив географічні назви, пов’язані з Росією
21 березня, 15:39
Росія знайшла ще один спосіб, як ремонтувати танки попри санкції. ЄС готує реакцію
Росія знайшла ще один спосіб, як ремонтувати танки попри санкції. ЄС готує реакцію
25 березня, 12:27
У ніч на 31 березня окупанти атакували Україну дронами Shahed
Нічний удар: звідки і скількома дронами атакували окупанти Україну
31 березня, 07:57
фото ілюстративне
Росіяни обстріляли Куп'янський район: загинув чоловік
2 квiтня, 10:24
Росія звинуватила Україну в атаці на її супутники
Росія звинуватила Україну в атаці на її супутники
6 квiтня, 07:33

Політика

Шойгу доповів Путіну про перебіг перевірки Тихоокеанського флоту. Чого очікувати?
Шойгу доповів Путіну про перебіг перевірки Тихоокеанського флоту. Чого очікувати?
Словаччина передала Україні винищувачі: деталі
Словаччина передала Україні винищувачі: деталі
Путін хоче поставити Пригожина на місце: експрацівник диктатора розповів деталі
Путін хоче поставити Пригожина на місце: експрацівник диктатора розповів деталі
Нова тактика Путіна. Голова МЗС Німеччини пояснила, як реагуватиме світ
Нова тактика Путіна. Голова МЗС Німеччини пояснила, як реагуватиме світ
США, Японія та Південна Корея розгорнули військові навчання у Східному морі
США, Японія та Південна Корея розгорнули військові навчання у Східному морі
Санкції проти Росії: глави МЗС країн G7 ухвалили важливе рішення
Санкції проти Росії: глави МЗС країн G7 ухвалили важливе рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
«Моторошна депресія». Стала відома реакція оточення Путіна на ордер на його арешт
9708
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7454
«Лабораторія Касперського» працює на російську армію. Компанія сама оприлюднила докази
6304
Буданов із кошиком. Мережа вибухнула гумором через фото головного розвідника
4880
Нічний вибух у Києві: поліція повідомила подробиці
4802
Нова тактика Путіна. Голова МЗС Німеччини пояснила, як реагуватиме світ

Новини

Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
Вчора, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Вчора, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Вчора, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Вчора, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Вчора, 04:45
Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях
Вчора, 03:56

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту