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Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Історичний шанс України після війни

glavcom.ua
Для нас дуже важливо, щоб нова «російська держава», за своїми геополітичними та економічними параметрами не повинна бути більше, ніж Україна
фото з відкритих джерел

Для того, щоб стати такою привабливою і перспективною для Заходу, Україні доведеться самостійно ще пережити дуже болісну, радикальну перебудову з очищенням

Великий страх Заходу перед вічним відродженням російського мілітаризму та реваншизму змусить міжнародне співтовариство допомагати створенню сильної України та слабкої «руської держави», яка має виникнути внаслідок поразки путінської Росії у війні з Україною. Але «скасування» путінської профашистської та мілітаризованої держави не повинно перетворюватися на катастрофу для її народів.

Поява «руської держави» дозволить справедливо вирішити столітнє «російське питання» на противагу регулярної імперської ідеології, яка щоразу закінчувалася історичною катастрофою Росії.

Для нас дуже важливо, щоб ця нова «російська держава», за своїми геополітичними та економічними параметрами не повинна бути більше, ніж Україна. Це єдиний спосіб встановити мир у Європі до кінця 21 століття.

Дефашизація та демілітаризація молодої «руської держави» буде умовою прийняття його в міжнародне співтовариство замість РФ. Потрібна чергова перебудова колишньої путінської Росії для нових незалежних держав на основі РФ.

Звичайно, створення «руської держави» буде болісно і важко формуватися і, ймовірно, викликатиме конфлікти зі своїми сусідами, новими державами, що виникли на базі колишніх провінцій РФ, напівавтономних утворень на Кавказі, Сибіру, Уралі, Татарстані та ін.

Частина цих нових молодих держав відразу потрапить у залежність від «російської держави», частина перспективних держав підтримуватиметься Україною та Заходом, а частина буде приречена на ісламську чи «китайську долю».

Репарації України також будуть нерівномірно розміщені на території колишньої путінської Росії залежно від природних ресурсів майбутніх молодих держав та потреб України у відновленні країни.

З метою зміцнення європейської безпеки «руська держава» буде відокремлена від України Зоною міжнародної безпеки завширшки 100 км.

Зрештою, путінська Росія (РФ) зникає як історичний суб'єкт міжнародної політики, як це сталося з СРСР. На її місце виявиться нова «руська держава», оточена іншими державними утвореннями різного типу.

Україна разом із США, Великобританією, Польщею, Прибалтикою створить потужний геополітичний альянс (НАТО-2), який стане ядром євразійської безпеки від Кенігсбергу та Бреста до Уралу та Волги та співпрацюватиме з НАТО-1 та іншими альянсами.

Але для того, щоб стати такою привабливою і перспективною для Заходу державою – Україні, яка перемогла, після важкої війни з путінською Росією, доведеться самостійно ще пережити дуже болісну, радикальну перебудову з очищення та реформування політики, соціуму та економіки. Інакше ослаблену, хвору Україну безцеремонно використовуватимуть у своїй політиці як на Заході, так і на Сході. Адже, рятуючи Європу від путінської агресії та ядерного шантажу, хвора та втомлена Україна не може автоматично розраховувати на вічну подяку Заходу.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росія Україна

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