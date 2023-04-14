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Путін панікує? Шойгу раптово «підняв на вуха» увесь Тихоокеанський флот

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Путін панікує? Шойгу раптово «підняв на вуха» увесь Тихоокеанський флот
Росія переводить Тихоокеанський флот у найвищий ступінь готовності
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росія розпочала масштабну перевірку Тихоокеанського флоту

14 квітня в Росії раптово підняли по тривозі Тихоокеанський флот у повному складі в рамках раптової перевірки, флот привели у вищий ступінь бойової готовності. Про це сказав міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляють російські ЗМІ.

Шойгу заявив, що в раптовій перевірці Тихоокеанського флоту задіяно частину Повітряно-космічних сил, військові частини та підрозділи забезпечення. Мета такої раптової перевірки – нібито нарощування здатності Збройних сил РФ відповісти на агресію можливого супротивника з морських напрямків.

Терорист Шойгу наказав російському Генштабу організувати контроль за проведенням великомасштабних навчань Тихоокеанського флоту, щоб в короткий термін підготувати його до бойових дій. 

За словами начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, для раптової перевірки Тихоокеанського флоту «буде створено навчальну обстановку, як за прямої загрози агресії». Він уточнив, що вся перевірка проходитиме у три етапи. На першому етапі флот буде приведений у повну бойову готовність, буде перевірено чергові сили ППО та підрозділи авіації. Після цього, як пояснив Валерій Герасимов, буде забезпечено розгортання сил постійної готовності із пунктів базування до районів бойової підготовки. На третьому етапі перевірки буде відпрацьовано навчально-бойові завдання.

Зазначимо, що востаннє раптова перевірка на Тихоокеанському флоті проводилася у листопаді 2022 року. Тоді було проведено раптову перевірку екіпажів кораблів Приморської флотилії як «організацію боротьби за живучість». Проте нинішню перевірку анонсовано як масштабнішу.

Нагадаємо, що нещодавно розвідка Британії оцінила загрозу надводних дронів для флоту РФ. Загроза водяних дронів, ймовірно, продовжує стримувати операції Чорноморського флоту Росії.

До слова, 13 квітня 2022 року, ворожий крейсер «Москва» перебував у територіальних водах України, неподалік острова Зміїний. Ракетний удар з українського комплексу «Нептун» відправив флагман чорноморського флоту РФ на дно. Судно водотоннажністю 11,5 тисяч тонн побудували у Миколаєві й вперше спустили на воду у 1979 році. Довжина крейсера – 186,4 метра. Колишній Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов опублікував кадри пуску ракет по флагману Чорноморського флоту. 

Теги: Сергій Шойгу росія флот

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