Головна Думки вголос Віктор Небоженко
search button user button menu button
Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

У Путіна більше немає безпечного тилу

glavcom.ua
У кафе на університетській набережній Санкт-Петербурга стався вибух
фото з відкритих джерел

Путінська Росія прощається з тилом

Зараз, насправді, не має значення, хто і навіщо вбив ворога українського народу, найкращого пропагандиста ПВК «Вагнера», військового блогера російських окупаційних військ Татарського. Можна повірити «синхронній» заяві радника Офісу президента України Подоляка та голови ПВК «Вагнера» Пригожина, що цей теракт у Санкт-Петербурзі є результатом «внутрішніх розбірок» у Росії, а не наслідок героїчних дій українських силовиків.

Хоча чиновник із Офісу Єрмака міг би й підтримати патріотичну версію громадської думки України, що цей вибух є успіхом українських розвідників.

Насправді не має значення, чиїх рук це справа.

Важливо, що це сталося у місті Пригожина та Путіна, у Санкт-Петербурзі. На наших очах, на тлі важких позиційних боїв, відбувається потужне зрушення у методах та масштабах російсько-української війни. Тепер стає не важливо, де і як гине десяток чи сотня запеклих прихильників окупації України, під Бахмутом, у Донецьку, Мелітополі, у Ростові, Курську, Брянську, Білгороді, Севастополі, чи Санкт-Петербурзі, який, досі, перебував у глибокому російському тилу.

Після вдалих нальотів українських ракет та дронів, дій українських ДРГ, російських партизанів та вибуху в центрі Санкт-Петербурга в Росії зникає велика різниця між українським фронтом та російським безпечним тилом. І якщо досі Путін обіцяв, що війна не зачепить територію Росії, то після теракту в Санкт-Петербурзі росіянам доведеться звільнятися від цієї ілюзії Путіна.

Читайте також: У кафе, що належить Пригожину, підірвано пропагандиста Татарського: що відомо (фото, відео)
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія ПВК Вагнера вибух

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог ударив по Запоріжжю із застосуванням РСЗВ
Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю: перші деталі
31 березня, 07:33
Російський диктатор Володимир Путін та голова Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі в Москві, 21 березня 2023 року
Путін не досяг бажаного партнерства із Сі Цзіньпіном – ISW
22 березня, 06:22
У Горлівці окупанти планують мобілізувати ще близько 500 осіб
В окупованій Горлівці чергова мобілізація: заберуть навіть непридатних
15 березня, 07:52
Путін оголосив про низку реформ, щоб покращити роботу оборонно-промислового комплексу
Якісна «оборонка» чи навчені солдати: ISW розповів про важкий вибір Кремля
15 березня, 06:40
З чим пов’язані сьогоднішні повітряні тривоги: роз’яснення Повітряних сил
З чим пов’язані сьогоднішні повітряні тривоги: роз’яснення Повітряних сил
14 березня, 20:20
Ріші Сунак
Ще одна країна суттєво збільшить витрати на оборону через загрозу РФ
13 березня, 06:45
На базі під Владивостоком партизани спалили літак «Су-27» (відео)
На базі під Владивостоком партизани спалили літак «Су-27» (відео)
10 березня, 18:44
Уряд Росії хоче експортувати зріджений газ з Арктики
Уряд Росії хоче експортувати зріджений газ з Арктики
9 березня, 23:01
Пошкоджений танк Т-62 окупантів
РФ намагається компенсувати втрати техніки старими зразками – британська розвідка
6 березня, 10:15

Віктор Небоженко

У Путіна більше немає безпечного тилу
У Путіна більше немає безпечного тилу
Миротворчі ініціативи Кремля. Путін шукає шляхи відходу з України?
Миротворчі ініціативи Кремля. Путін шукає шляхи відходу з України?
Які країни можуть гарантувати безпеку Путіна
Які країни можуть гарантувати безпеку Путіна
Росія заплуталася у двійниках Путіна
Росія заплуталася у двійниках Путіна
Зеленський поки що не готовий вдруге стати президентом
Зеленський поки що не готовий вдруге стати президентом
Китай шукає золоту середину між війною та миром
Китай шукає золоту середину між війною та миром

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
У Росії знову стався потужний землетрус: є руйнування
20K
«Від роти нічого не залишилося». Окупант розповів про вдалу операцію ЗСУ (перехоплення)
18K
Що сталося у Хмельницькому. Як Московська церква втратила шанс
16K
Як головний собор Хмельницького за день перейшов до ПЦУ. Репортаж
9638
3 квітня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
9340
Що українцям можна ввозити з-за кордону: роз'яснення митниці

Новини

Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
Вчора, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
Вчора, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
Вчора, 06:58
Росія провалила так званий великий «зимовий наступ» – ISW
Вчора, 06:30
Квітень не поспішає дарувати сонячні промені: прогноз погоди на 2 квітня в Україні
Вчора, 05:47

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту