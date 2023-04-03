У Путіна більше немає безпечного тилу

Путінська Росія прощається з тилом

Зараз, насправді, не має значення, хто і навіщо вбив ворога українського народу, найкращого пропагандиста ПВК «Вагнера», військового блогера російських окупаційних військ Татарського. Можна повірити «синхронній» заяві радника Офісу президента України Подоляка та голови ПВК «Вагнера» Пригожина, що цей теракт у Санкт-Петербурзі є результатом «внутрішніх розбірок» у Росії, а не наслідок героїчних дій українських силовиків.

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Хоча чиновник із Офісу Єрмака міг би й підтримати патріотичну версію громадської думки України, що цей вибух є успіхом українських розвідників.

Насправді не має значення, чиїх рук це справа.

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Важливо, що це сталося у місті Пригожина та Путіна, у Санкт-Петербурзі. На наших очах, на тлі важких позиційних боїв, відбувається потужне зрушення у методах та масштабах російсько-української війни. Тепер стає не важливо, де і як гине десяток чи сотня запеклих прихильників окупації України, під Бахмутом, у Донецьку, Мелітополі, у Ростові, Курську, Брянську, Білгороді, Севастополі, чи Санкт-Петербурзі, який, досі, перебував у глибокому російському тилу.

Після вдалих нальотів українських ракет та дронів, дій українських ДРГ, російських партизанів та вибуху в центрі Санкт-Петербурга в Росії зникає велика різниця між українським фронтом та російським безпечним тилом. І якщо досі Путін обіцяв, що війна не зачепить територію Росії, то після теракту в Санкт-Петербурзі росіянам доведеться звільнятися від цієї ілюзії Путіна.