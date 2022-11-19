Ракети для Mars II та кулемети: що отримала Україна від Німеччини

Німеччина готується передати Україні шість мобільних захищених систем розмінування

Німеччина за останній тиждень передала Україні партію боєприпасів для реактивних систем залпового вогню MARS II, вказано в оновленому переліку наданої зброї на сайті німецького уряду. Про це повідомляє DW.

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Також в рамках військової допомоги Київ отримав: 24 кулемети MG3 для броньованих евакуаційних машин, запчастини для великокаліберних кулеметів М2, 17 автомобілів для прикордонного захисту, 10 датчиків та глушників проти дронів, 20 розширювачів частотного діапазону для антидронових пристроїв, три тягачі M1070 Oshkosh, один вилковий навантажувач і 116 польових обігрівачів.

Крім того, Німеччина готується передати Україні шість мобільних захищених систем розмінування. Минулого тижня уряд ФРН повідомляв про постачання Києву ракет для системи протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T SLM і 30 бронемашин Dingo.

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Для подолання наслідків російських обстрілів енергетичної інфраструктури Німеччина також передала Україні 2430 генераторів, які забезпечують живлення лікарень, соціальних та інших об'єктів в українських населених пунктах, пише Der Spiegel.

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Також міністр оборони Олексій Резніков заявив, що пріоритетом для України на сьомому засіданні Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») залишається захист неба.

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