Членство України в ЄС: Шольц закликав до розширення блоку

Німеччина буде підтримувати Київ «стільки, скільки буде потрібно

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав розширення Європейського союзу, щоб в кінцевому підсумку включити в нього Україну, Молдову і Грузію. Про це повідомляє Reuters.

Шольц заявив, що поступовий перехід до голосування більшістю є сходинкою до розширення блоку.

Зіткнувшись з вторгненням Росії в Україну, Шольц закликав 27 членів ЄС «згуртувати ряди, вирішити старі конфлікти і знайти нові рішення» і заявив, що Німеччина буде підтримувати Київ «стільки, скільки буде потрібно.

Шольц підкреслив прихильність Німеччини розширенню ЄС, підкресливши, що країни Західних Балкан, Україна, Молдова і, в кінцевому рахунку, Грузія повинні приєднатися до блоку.

Утім Шольц згадав і про ризики, які несе за собою розширення ЄС. «У цьому розширеному Союзі розбіжності між державами-членами зростатимуть у тому, що стосується політичних інтересів, економічного впливу та систем соціального забезпечення. Там, де сьогодні потрібна одностайність, ризик того, що окрема країна скористається своїм правом вето і завадить всім іншим просуватися вперед, зростає з кожною додатковою державою-членом», - наголосив канцлер Німеччини.

Також у свої промові в Карловому університеті в Празі, Шольц зазначив, що Німеччина відправить зброю Києву в найближчі тижні. За його словами, крім відправки передових систем протиповітряної оборони, радіолокаційних систем або безпілотників, Німеччина може взяти на себе особливу відповідальність в плані нарощування потенціалу артилерії і протиповітряної оборони України.

Раніше повідомлялося, що представники лівого крила Соціал-демократичної партії Німеччини, лідером якої є нинішній канцлер Олаф Шольц, закликали припинити постачання Україні важкого озброєння та виступити за мирні переговори з Росією.

Нагадаємо, 23 червня, лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові. Також Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Резолюцію підтримали 529 євродепутатів.