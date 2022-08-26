Банкова відреагувала на скандальну заяву партії Шольца про постачання зброї Україні

У Києві добре знають, що перемовини з країно-терористкою наразі неможливі

Німецьких політиків запросили в Бучу

Радник Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заклик представників лівого крила Соціал-демократичної партії Німеччини, лідером якої є нинішній канцлер Олаф Шольц, припинити постачання Україні важкого озброєння та виступити за мирні переговори з Росією.

«Запрошую всіх, хто закликає Німеччину припинити допомагати Україні, на екскурсію в Бучу. Обговоримо ваші аргументи з родинами замордованих українців», – заявив Михайло Подоляк.

Нагадаємо 26 серпня німецькі ЗМІ опублікували лист представників лівого крила Соціал-демократичної партії Німеччини, лідером якої є нинішній канцлер Олаф Шольц, які закликали припинити постачання Україні важкого озброєння та виступити за мирні переговори з Росією.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу ЗСУ нової партії озброєння на суму понад €500 млн.

Перед цим Шольц пояснив «обережність» Німеччини щодо постачання зброї Україні.