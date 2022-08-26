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Банкова відреагувала на скандальну заяву партії Шольца про постачання зброї Україні

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Банкова відреагувала на скандальну заяву партії Шольца про постачання зброї Україні
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фото з відкритих джерел

Німецьких політиків запросили в Бучу 

Радник Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заклик представників лівого крила Соціал-демократичної партії Німеччини, лідером якої є нинішній канцлер Олаф Шольц,  припинити постачання Україні важкого озброєння та виступити за мирні переговори з Росією.

«Запрошую всіх, хто закликає Німеччину припинити допомагати Україні, на екскурсію в Бучу. Обговоримо ваші аргументи з родинами замордованих українців», – заявив Михайло Подоляк.

Банкова відреагувала на скандальну заяву партії Шольца про постачання зброї Україні фото 1

Нагадаємо 26 серпня німецькі ЗМІ опублікували лист представників лівого крила Соціал-демократичної партії Німеччини, лідером якої є нинішній канцлер Олаф Шольц, які закликали припинити постачання Україні важкого озброєння та виступити за мирні переговори з Росією. 

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу ЗСУ нової партії озброєння на суму понад €500 млн.

Перед цим Шольц пояснив «обережність» Німеччини щодо постачання зброї Україні

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Теги: зброя Німеччина ЗМІ

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