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Зеленський поговорив із Шольцем: деталі розмови

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зеленський поговорив із Шольцем: деталі розмови
Політики обговорили «широкий список тем»  
фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини запевнив у тому, що Німеччина не припинить надавати Україні допомогу

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову під час якої обговорили «широкий перелік тем». Про це повідомив у Twitter-акаунті президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, під час розмови він подякував канцлеру за підтвердження €5 млрд макрофіну від Європейського Союзу. Водночас сторони порушили питання необхідності повноцінної програми Міжнародного валютного фонду й обговорили плани щодо подальшого посилення оборони Україна на тлі російської агресії.

«Провів телефонну розмову з бундесканцлером Олафом Шольцом на широкий перелік тем. Зокрема, подякував за підтвердження €5 млрд макрофіну від ЄС, розповів про необхідність повноцінної програми МВФ. Обговорили плани щодо подальшого посилення оборонних спроможностей України», – пише президент України.

Зеленський поговорив із Шольцем: деталі розмови фото 1

Як відзначає пресслужба Федерального уряду Німеччини, під час переговорів сторони обмінялися думками щодо військової, гуманітарної й економічної ситуації в Україні, а також порушили питання подальшої конкретної підтримки, у тому ж числі й у відновленні. 

Шольц запевнив у тому, що Німеччина не припинить надавати Україні допомогу та наголосив на інтенсивності підготовки до Міжнародної конференції з питань відновлення України, що відбудеться у Берліні 25 жовтня.

«Щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції Федеральний канцлер та президент України погодилися, що безпека та захист атомної електростанції мають першорядне значення і що доповідь Міжнародного агентства з атомної енергії та рекомендовані в ньому заходи відіграють важливу роль», –додає пресслужба. 

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив запит України щодо постачання важкого озброєння. Йдеться, зокрема, про передачу танків Leopard 2. 

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Теги: безпека Німеччина президент Україна Олаф Шольц Володимир Зеленський

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