Шольц іронічно прокоментував скиглення Путіна через танки Leopard для України

За словами Шольца, ФРН і країни-союзники передають Україні танки, щоб країна змогла забезпечити собі захист від агресора

Німецький канцлер назвав риторику президента РФ «продовженням химерних історичних порівнянь»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що надання Україні танків Leopard не призведе до ескалації у війні з Росією. Західний світ все ретельно зважив перед тим, як ухвалити рішення, в тому числі, і щодо танків Leopard. Про це Шольц заявив в інтерв'ю Bild.

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Москва веде нещадну війну проти української держави і Києву потрібні озброєння для відбиття атаки, заявив німецький канцлер коментуючи слова Путіна, який поскаржився на те, що, мовляв, «німецькі Leopard погрожують Росії знову, як за часів Другої світової війни». Шольц назвав риторику президента РФ «продовженням химерних історичних порівнянь», якими він намагається виправдати військову агресію проти України.

«Ніщо не може виправдати цю війну. Росія веде нещадну війну проти України», – зазначив Шольц.

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За його словами, ФРН і країни-союзники передають Україні танки, щоб країна змогла забезпечити собі захист від агресора. Рішення було продуманим. «Ми ретельно зважили рішення про кожне постачання зброї, скоординували їх з союзниками, насамперед США. Такий спільний підхід є запобіжником від ескалації війни», – підкреслив Шольц.

Нагадаємо, Путін заявив, що Росії знову загрожують німецькі танки Leopard, на бортах яких намальовані хрести. «Ми змушені знову давати відсіч колективній агресії Заходу. Неймовірно, що нам знову загрожують німецькі танки Leopard, на бортах яких намальовані хрести», – зазначив Путін.

За його словами, ті сили, які нібито ведуть неоголошену війну проти Росії, зіткнуться із жорсткою відповіддю. Він також почав погрожувати, що країні є чим відповісти, і застосуванням бронетехніки справа не закінчиться.