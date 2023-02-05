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Шольц розповів, чи погрожував йому Путін

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шольц розповів, чи погрожував йому Путін
колаж: slovoidilo.ua

Канцлер Німеччини зазначив, що в телефонних розмовах з Путіним він «ясно дав зрозуміти», що Росія несе «виняткову відповідальність за війну»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив повідомив, що російський диктатор Володимир Путін в ході двосторонніх розмов ніколи не погрожував ані особисто йому, ані Німеччині в цілому. Про це керівник німецького уряду заявив в інтерв'ю Bild.

«Ні, Путін не погрожував ані мені, ані Німеччині», – заявив Шольц, коментуючи історію з погрозами Путіна на адресу екс-прем'єра Британії.

У той же час німецький канцлер зазначає, що в телефонних розмовах з Путіним він «ясно дав зрозуміти», що Росія несе «виняткову відповідальність за війну».

«Ні з того, ні з сього Росія вдерлася до свого сусіда, щоб взяти в свої кігті частину України або всю країну. Ми не можемо просто змиритися з цим, тому що це докорінно порушує Європейський мирний порядок», – заявив він.

Раніше Шольц розкрив справжні плани Путіна щодо України.

Нагадаємо, у лютому 2022 року Борис Джонсон, який тоді обіймав посаду прем’єр-міністра Великої Британії, попередив президента Росії Володимира Путіна про наслідки вторгнення в Україну. А у відповідь отримав погрози. Деталі цієї розмови британський політик розкриває у документальній стрічці «Путін проти Заходу» (Putin Vs the West), вихід якої анонсує ВВС.

Теги: росія путін Борис Джонсон Олаф Шольц диктатор погрози

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