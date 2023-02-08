Після Британії Зеленський відвідає ще одну європейську країну: деталі

Офіційних коментарів з Офісу українського президента щодо візиту Володимира Зеленського в Париж не надходило

Президент України Володимир Зеленський після візиту у Велику Британію сьогодні може відправитися до Франції. У Парижі глава держави зустрінеться з французьким лідером Емануелем Макроном. Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

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«Після візиту до Лондона, президента України Володимира Зеленського очікують у Парижі вже цієї середи ввечері», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що офіційних коментарів з Офісу українського президента щодо візиту Володимира Зеленського в Париж не надходило.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 лютого, виступив у британському парламенті. Глава України став першим іноземним лідером, який звернувся до парламентарів у Вестмінстерському холі після прем'єр-міністра М'янми Аун Сан Су Чжі у 2012 році. Усі присутні слухали українського лідера стоячи. Слова Зеленського неодноразово здіймали гучні аплодисменти у залі.

До відома, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії. Літак вже приземлився в аеропорту Лондона. В аеропорту Зеленського зустрів прем’єр-міністр Ріші Сунак.

Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.