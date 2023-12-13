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Шольц розповів, коли Україна отримає ще один Patriot від Німеччини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Шольц розповів, коли Україна отримає ще один Patriot від Німеччини
ЗРК Patriot
фото: polskieradio

Берлін надасть Києву бронетехніку, боєприпаси, зимовий захисний одяг для українських військових, а також генератори

Другий зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) Patriot Німеччина відправить Україні до кінця 2023 року. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає N-tv.

Під час виступу в Бундестазі Шольц заявив, що здатність України захищати себе від російських дронів і ракет вже значно покращилася, а згодом стане ще кращою.

Німецький канцлер анонсував, що другий ЗРК Patriot його країна відправить в Україну цьогоріч. За словами Шольца, Київ також отримає бронетехніку, боєприпаси, зимовий захисний одяг для українських військових, а також генератори.

«Усе це вкрай необхідно Україні зараз. Тому що Росія тепер повністю присвятила свою економіку служінню цій війні. Виробництво озброєнь у Росії йде повним ходом», – наголосив канцлер.

Як відомо, Німеччина зобов'язалася передати ЗСУ систему ППО Patriot кілька місяців тому. Тоді йшлося про захист південних кордонів країни від ударів російських БПЛА.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена і законодавці шукають «креативні способи» продовження надання допомоги Україні, з огляду на те, що майбутнє подальшої військової підтримки України обмежене внутрішніми суперечками в Конгресі. Так, сенатор-демократ висунув варіант, за якого Польща як член НАТО отримує американські системи «Залізний купол» і передає частину своїх систем протиракетної оборони Patriot Україні. 

До слова, у серпні в переліку військового обладнання, яке Німеччина передала Україні, уперше з'явилися ракети до зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Як відомо, на початку серпня німецький уряд передав Україні дві пускові установки ЗРК Patriot.

Читайте також: Зенітно-ракетний комплекс Patriot: чому окупанти так його бояться 
Теги: Німеччина Україна озброєння

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