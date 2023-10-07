Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна може отримати Patriot від Польщі: США вигадали схему

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна може отримати Patriot від Польщі: США вигадали схему
В Україні вже розгорнуто американські системи протиракетної оборони Patriot
фото ілюстративне

США проявляють креативність, щоб продовжити допомогу Україні

З огляду на те, що майбутнє подальшої військової допомоги Україні обмежене внутрішніми суперечками в Конгресі, адміністрація президента США Джо Байдена і законодавці шукають «креативні способи» продовження надання допомоги Україні. Про це пише Politico.

Зокрема, один із шляхів може бути запропонований сенатором-демократом Крісом Ван Голленом. Він обмірковує тристоронній обмін, в якому Польща як член НАТО отримує американські системи «Залізний купол» і передає частину своїх систем протиракетної оборони Patriot Україні. 

Це сталося після того, як Ізраїль відхилив прохання Вашингтона і Києва надіслати «Залізний купол» безпосередньо в Україну. Ізраїль, який є співвиробником цієї системи, має право вето на її передачу.

Ван Голлен повідомив Politico, що бачить Польщу, яка минулого року придбала у США системи Patriot, перспективним партнером.

«Польща, можливо, може відправити свої системи Patriot в Україну, де ми вже розгорнули системи Patriot – такий собі обмін», – сказав Ван Голлен.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту для надсилання додаткової військової допомоги Україні через проблеми з фінансуванням від Конгресу. 

ЗМІ повідомили, що наступного тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет зброї для України.

 

Теги: Польща США Україна озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поки що і підтримка суспільств і підтримка урядів всіх країн G7 залишається стабільною і проукраїнською
«Жовта картка» для України від США. Що сталося насправді
3 жовтня, 14:55
США будують новий атомний човен
США витратять гігантську суму на нову атомну субмарину: подробиці
4 жовтня, 14:00
США передали Україні конфісковане озброєння, висадка розвідки у Криму. Головне за 4 жовтня
США передали Україні конфісковане озброєння, висадка розвідки у Криму. Головне за 4 жовтня
4 жовтня, 21:00
Наразі Путін вважає, що може вплинути на американську політику з метою послабити підтримку України
The New York Times: Путін шукає способи, як позбавити Україну підтримки від США та Європи
3 жовтня, 11:20
Atacms – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою
США надішлють Україні Atacms, як тільки Байден ухвалить рішення – Bloomberg
3 жовтня, 13:35
Програма надає гранти щоб допомогти країнам-партнерам придбати зброю
США шукають альтернативні шляхи фінансування для України
Вчора, 01:17
На збільшення виробництва 155-мм артилерійських снарядів підуть $2,5 млрд
США хочуть вчетверо збільшити виробництво снарядів для України
Вчора, 08:25
США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї – CNN
США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї – CNN
4 жовтня, 18:02
Склад наступного пакету військової допомоги США все ще формується
США наступного тижня оголосять про новий пакет озброєнь для України – Reuters
Сьогодні, 00:16

Політика

У Росії є шанси повернутися до Ради ООН з прав людини – Reuters
У Росії є шанси повернутися до Ради ООН з прав людини – Reuters
Україна може отримати Patriot від Польщі: США вигадали схему
Україна може отримати Patriot від Польщі: США вигадали схему
Зафіксовано різке збільшення руху потягів між Росією та КНДР
Зафіксовано різке збільшення руху потягів між Росією та КНДР
Хто найбільше допомагає Україні: названо лідерів
Хто найбільше допомагає Україні: названо лідерів
Кевін Маккарті хоче повністю залишити Конгрес США
Кевін Маккарті хоче повністю залишити Конгрес США
США наступного тижня оголосять про новий пакет озброєнь для України – Reuters
США наступного тижня оголосять про новий пакет озброєнь для України – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
«Великий російський наступ». Що готує генерал Герасимов?
86K
Ексвикладачка столичного університету Більченко відкрито підтримала вбивства українців (фото)
51K
Про тригодинний виступ Путіна. Коротко
25K
Скільки поляків готові зупинити підтримку українців: результати соцопитування
17K
Повістку кинули до поштової скриньки: ТЦК роз’яснив, чи потрібно йти у військкомат
16K
Арестович збурив мережу реакцією на теракт у селі Гроза

Новини

Наступ ЗСУ: Генштаб оприлюднив результати боїв
Сьогодні, 07:01
Атака на українські міста та робота російської ППО: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Московські аеропорти зупинили роботу
Сьогодні, 05:51
Утікачка Оксана Байрак перейменувала себе у Росії на Фросю
Сьогодні, 05:30
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 04:45
В Одесі пролунали вибухи
Сьогодні, 02:14

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту