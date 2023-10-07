Україна може отримати Patriot від Польщі: США вигадали схему

США проявляють креативність, щоб продовжити допомогу Україні

З огляду на те, що майбутнє подальшої військової допомоги Україні обмежене внутрішніми суперечками в Конгресі, адміністрація президента США Джо Байдена і законодавці шукають «креативні способи» продовження надання допомоги Україні. Про це пише Politico.

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Зокрема, один із шляхів може бути запропонований сенатором-демократом Крісом Ван Голленом. Він обмірковує тристоронній обмін, в якому Польща як член НАТО отримує американські системи «Залізний купол» і передає частину своїх систем протиракетної оборони Patriot Україні.

Це сталося після того, як Ізраїль відхилив прохання Вашингтона і Києва надіслати «Залізний купол» безпосередньо в Україну. Ізраїль, який є співвиробником цієї системи, має право вето на її передачу.

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Ван Голлен повідомив Politico, що бачить Польщу, яка минулого року придбала у США системи Patriot, перспективним партнером.

«Польща, можливо, може відправити свої системи Patriot в Україну, де ми вже розгорнули системи Patriot – такий собі обмін», – сказав Ван Голлен.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту для надсилання додаткової військової допомоги Україні через проблеми з фінансуванням від Конгресу.

ЗМІ повідомили, що наступного тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет зброї для України.