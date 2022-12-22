Зенітно-ракетний комплекс Patriot: чому окупанти так його бояться 

Кремль уже істерить з приводу передачі Україні комплексу

Пентагон має намір передати Україні систему протиракетної оборони Patriot. Цю інформацію підтвердив Вашингтон під час візиту президента України Володимира Зеленського до США 21 грудня.

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Що таке Patriot?

Зенітно-ракетний комплекс Patriot (ЗРК) був розроблений насамперед як протиповітряний комплекс, а його новітні модифікації можуть збивати не лише літаки та крилаті ракети, а в тому числі і балістичні снаряди. Назва Patriot є абревіатурою і розшифровується як Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target (радар стеження з фазованою решіткою для перехоплення цілі).

Основними перевагами цього комплексу є висока швидкість приведення в бойову готовність, здатність вести вогонь по кількох цілях одночасно, висока маневровість і завадостійкість.

Одну батарею системи Patriot можна розгорнути менше ніж за годину. Усі частини комплексу: радіолокаційна установка, керувальний пост, антенна група, електроенергетична установка та пускові установки – пересуваються на вантажівках або причепах.

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Одна пускова установка Patriot PAC-3 розрахована на чотири ракети MIM-104 різних типів, GEM-T (ракети з удосконаленим наведенням) або ж 16 ракет ERINT (ракети-перехоплювачі збільшеної дальності).

Зенітно-ракетний комплекс Patriot надійшов на озброєння США у 1982 році. Його вперше застосували у 1991 році під час війни у Перській затоці. Тоді Patriot активно використовувався як протиракетний, а не протиповітряний ЗРК проти іракських ракет. Основою були ракети MIM-104.

Одна батарея Patriot складається зі встановленої на вантажівці пускової системи, яка має вісім пускових установок. Кожна з них може утримувати до чотирьох ракет-перехоплювачів, а також наземний радар, станцію управління та генератор. Система Patriot – одна з найнадійніших і найперевіреніших систем протиракетної оборони, і одна з таких, що найчастіше використовуються. Вона може допомогти в захисті України від балістичних ракет, якими рашисти тероризують мирні міста, а також від тих, які постачаються Іраном.

Вартість Patriot

Сучасна ракета-перехоплювач системи Patriot коштує приблизно $4 млн за заряд, а пускові установки – майже $10 млн кожна, пише у липневому звіті з протиракетної оборони Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

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Особливості використання

Для використання та обслуговування батареї Patriot може знадобитися до 90 військових. Американці мають навчити українських військових, як використовувати та обслуговувати систему.

Можливості Patriot

Батарея Patriot має велику дальність ураження, але може охопити лише обмежену територію. Наприклад, Patriot можуть ефективно захистити невелику військову базу, але не можуть повністю захистити велике місто, як от Київ. Вони можуть захистити лише частину міста. Patriot часто розгортають як батальйон, що містить чотири батареї. Втім, за словами офіційних осіб, Україна отримає одну батарею.

Patriot має потужніший радар, який розпізнає цілі краще, ніж радянська система С-300, яку використовують українці, але має й обмеження.

Характеристики ракет MIM-104 Patriot:

максимальна дальність перехоплення мети – 80 км;

мінімальна дальність перехоплення мети – 3 км;

максимальна висота перехоплення мети – 24 км;

мінімальна висота перехоплення мети – 0,06 км;

кількість цілей, які можуть обстрілюватись одночасно – 8 (у секторі 90°);

маса ракети – 912 кг.

Паралельно системи Patriot і ракети-перехоплювачі, які застосовуються в ньому, були оптимізовані для захисту від тактичних балістичних ракет. Згідно з характеристиками виробника, найновіша система Patriot може вражати балістичні ракети на висоті 20 км. Основою є ракети MIM-109. Ще одна особливість останньої модифікації Patriot – це влучання ракети-перехоплювача безпосередньо в ціль, а не підрив поряд з нею.

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Нагадаємо, 21 грудня Білий дім підтвердив відправку Україні системи Patriot. Також 21 грудня президент США Джо Байден підписав меморандум про виділення до одного мільярда доларів, які мають бути скеровані на надання зброї та оборонних послуг Україні та підготовки українських військових. Як повідомлялося, на зустрічі у Вашингтоні Байден та Зеленський проведуть поглиблене стратегічне обговорення подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики.

До слова, передача американської системи ЗРК Patriot Україні зміцнить безпеку не тільки українців, а й поляків.

До слова, міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував черговий пакет військової допомоги США українським захисникам. Резніков назвав його подарунком до Різдва.