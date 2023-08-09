Додаткові системи ППО та танки: Німеччина передала Україні чергову допомогу

Німеччина підтвердила, що Україна отримає 25 танків Leopard 1 на додаток до тих, які були обіцяні раніше

Німеччина сьогодні, 9 серпня, відзвітувала про передачу Україні ще двох пускових установок ЗРК Patriot. Про це йдеться на сторінці уряду Німеччини.

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У новий пакет допомоги увійшли:

10 гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206

6 525 снарядів калібру 155 мм

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів

п’ять машин прикордонної охорони

чотири розвідувальних дрони VECTOR

1163 біноклів

шість тягачів 8x8 HX81 і п'ять напівпричепів

дві вантажно-розвантажувальні машини 8x6

100 кулеметів MG5э

40 тисяч аптечок

Також зі складів Бундесверу буде передано Україні 20 тисяч захисних окулярів.

В уряді зазначили, що поставки відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки. Деякі поставки потребують модернізації або виробництва тривають; також проводяться навчальні заходи.

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Також Німеччина підтвердила, що Україна отримає 25 танків Leopard 1 на додаток до тих, які були обіцяні раніше. Цю техніку ФРН викупила в бельгійської приватної збройової компанії OIP Land Systems.

Міністерство оборони Німеччини заявило у коментарі DW, що планує передати ці Leopard 1 Збройним силам України. Пізніше у відомстві уточнили, що йдеться про 25 основних бойових танків, два навчальні Leopard 1 і п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до України з Бельгії відправили перші танки Leopard 1, які придбала невідома держава.

Згодом невідомим покупцем виявився німецький концерн Rheinmetall, який придбав 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems і збирається відремонтувати їх на заводах концерну в Дюссельдорфі, щоб потім відправити Україні.