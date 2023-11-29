У «Дії» з’явилося важливе нововведення
За два кліки українці можуть отримати англомовну версію документа
У «Дії» відтепер можна отримати англомовну версію деяких документів: закордонного паспорта, техпаспорта чи посвідчення водія. Про це повідомляє пресслужба застосунку.
«Держава в смартфоні – це коли не треба йти до спеціалістів, щоб отримати документ англійською! Достатньо відкрити застосунок «Дія», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за два кліки українці можуть отримати англомовну версію будь-якого із цих документів:
- закордонного паспорта;
- техпаспорта;
- посвідчення водія.
Як скористатися сервісом?
Зайдіть у застосунок – знайдіть документ, який треба перекласти – натисніть на три крапки в правому нижньому кутку документа – перекласти англійською.
Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовують у ЄС, США та Канаді.
Раніше повідомлялося, що в «Дії» запустили нову послугу зі сплати штрафу за адміністративне правопорушення.
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