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У «Дії» з’явилося важливе нововведення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У «Дії» з’явилося важливе нововведення
фото ілюстративне

За два кліки українці можуть отримати англомовну версію документа

У «Дії» відтепер можна отримати англомовну версію деяких документів: закордонного паспорта, техпаспорта чи посвідчення водія. Про це повідомляє пресслужба застосунку.

«Держава в смартфоні – це коли не треба йти до спеціалістів, щоб отримати документ англійською! Достатньо відкрити застосунок «Дія», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за два кліки українці можуть отримати англомовну версію будь-якого із цих документів:

  • закордонного паспорта;
  • техпаспорта;
  • посвідчення водія.

Як скористатися сервісом?

Зайдіть у застосунок – знайдіть документ, який треба перекласти – натисніть на три крапки в правому нижньому кутку документа – перекласти англійською.

Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовують у ЄС, США та Канаді.

Раніше повідомлялося, що в «Дії» запустили нову послугу зі сплати штрафу за адміністративне правопорушення.

 

Теги: Україна смартфон Міністерство цифрової трансформації України

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