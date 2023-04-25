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Шольц запросив прем’єр-міністра Китаю до Берліна: деталі візиту

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Шольц запросив прем’єр-міністра Китаю до Берліна: деталі візиту
Німеччина виступає проти розриву зв'язків із Китаєм
фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче знизити рівень дипломатичної напруги між Європою та КНР

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запросив прем'єр-міністра Китаю Лі Цяна на переговори до Берліна 20 червня. Таким чином він прагне послабити напруженість у відносинах між Європою та Китаєм. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, Шольц прагнутиме заручитися підтримкою Пекіна як ключового партнера у розв'язанні таких проблем, як мир та зміна клімату, а також встановити червоні лінії для будь-яких змін статус-кво на Тайвані.

«Ми проти поділу, ми за зниження ризиків», – сказав Шольц, коли його запитали про позицію Європейського союзу щодо Китаю після зустрічі лідерів блоку в Брюсселі минулого місяця.

За даними видання, хоча Німеччина розглядає Пекін у певних відносинах як противника, Шольц виступає проти розриву зв'язку з Китаєм, важливим торговим партнером і найважливішим пунктом призначення для німецького експорту.

«Компанії у всьому світі намагаються зробити правильні висновки з агресивної війни Росії проти України: їм необхідно убезпечити свої ланцюжки постачань, ринки збуту та прямі інвестиції, щоб пережити важкі моменти. Це відбувається зараз, і я думаю, що це визначить наступне десятиліття чи два», – додав він.

Нагадаємо, що раніше посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив, що колишні радянські країни не мають статусу в міжнародному праві. Крім того, він заявив, що Крим був «російським спочатку», не уточнивши, що він мав на увазі під початком.

Згодом Франція попросила Китай пояснити свою позицію щодо суверенітету колишніх радянських республік та статусу Криму після заяви китайського посла. Також приблизно 80 депутатів Європарламенту надіслали листа очільниці міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонні з закликом оголосити персоною нон ґрата посла Китаю Лу Шайе, який напередодні висловив сумніви щодо суверенітету пострадянських держав та приналежності Криму Україні. Пізніше посольство Китаю у Франції видалило скандальне інтерв'ю дипломата. 

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Теги: Німеччина Китай Олаф Шольц

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