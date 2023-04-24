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ЄС хоче вивести з-під зони впливу Росії чотири важливі країни – Politico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ЄС хоче вивести з-під зони впливу Росії чотири важливі країни – Politico
фото з відкритих джерел

ЄС хоче отримати більше друзів і побудувати економіку нового покоління. А також повернути, або принаймні не втратити чотири «пріоритетні країни» поза межами альянсу 

Європейський союз намагається вивести чотири країни із зони впливу Росії та Китаю, схиливши їх на свій бік та налагодивши відносини. Про це пише оглядач видання Politico Джакопо Барігацці, спираючись на конфіденційний документ отриманий Politico, у якому детально описано кілька індивідуальних планів країн ЄС. 

Як стало відомо зі статті журналіста, йдеться про такі держави, як Бразилія, Чилі, Нігерія та Казахстан, до яких Брюссель не приховує інтересу. Міністри закордонних справ ЄС збираються обговорити стратегію на зустрічі в понеділок у Люксембурзі.

Кожна з цих країн представляє потенційну точку опори ЄС у регіонах, де західні союзники змагаються за вплив (і ресурси) з Росією та Китаєм. Бразилія та Чилі знаходяться в багатій на сировину Латинській Америці, Нігерія є економічним центром Західної Африки, Казахстан володіє нафтою і газом у Центральній Азії. 

Негласна мета ЄС: отримати більше друзів і побудувати економіку нового покоління, не підлаштовуючись під автократів. Дійсно, простежується що Росія та Китай викликають занепокоєння спільноти, зокрема через глобальний вплив та дестабілізуючу поведінку цих країн.

За словами Барігацці, європейські чиновники сподіваються посилити вплив політичного блоку на противагу Росії та Китаю, вирішивши за рахунок цього проблеми постачання ресурсів та питання становлення самостійним гравцем на глобальній арені.

«Ми опинилися в конкурентному геополітичному середовищі: не тільки боротьба наративів, але й боротьба пропозицій. «Нам потрібно покращити нашу пропозицію та зміцнити наші відносини з країнами які перебувають під впливом Росії», – стверджується в документі. 

Це, як сказав один високопоставлений чиновник ЄС у коментарі Politicо, «велика переорієнтація нашої зовнішньої політики – не нашої зовнішньої політики, звичайно, а того, як ми це робимо».

«Серед наших лідерів існує тверде переконання, – сказав другий високопоставлений чиновник ЄС, – що Латинська Америка та Карибський басейн є ключовими». Регіон, додав чиновник, загалом поділяє «наші демократичні принципи» та «віру в те, що ви повинні підтримувати багатосторонню систему», – додав чиновник.

Партнерство Бразилії та ЄС

У Бразилії ЄС також бачить великий потенціал, завдяки нещодавньому переходу країни від ультраправого націоналіста Жаіра Болсонаро до Луїса Інасіо Лула да Сілва, ветерана латиноамериканських лівих.  «Чинний уряд демонструє ознаки готовності до активізації співпраці», – йдеться  згаданому вище конфіденційному документі ЄС.

Бразилія хоче, щоб «її визнавали і ставилися до неї як глобального гравця» і прагне «поліпшити доступ до ринку ЄС для сільськогосподарської продукції». Лула дав сигнал про це, вітаючи канцлера Німеччини Олафа Шольца в Бразилії в січні. Але візит Шольца також продемонстрував «виклики», з якими, на думку ЄС, стикається в країні, коли Лула прямо відкинув прохання Німеччини про те, щоб Бразилія підтримувала Київ зброєю та боєприпасами. 

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Теги: росія Китай Казахстан чиновник Брюссель Бразилія Нігерія басейн Європейський союз

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