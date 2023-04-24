Скандальні заяви китайського дипломата: посольство видалило інтерв’ю

Інтерв'ю відсутнє на офіційному сайті посольства

Посольство Китаю у Франції видалило стенограму інтерв'ю свого посла Лу Шайє, який поставив під сумнів незалежність пострадянських держав та назвав Крим «історично російським». Подібні заяви викликали гнів по всій Європі. Про це пише Bloomberg.

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«Посольство Китаю у Франції видалило стенограму інтерв’ю, в якому його посол поставив під сумнів незалежність держав колишнього Радянського Союзу, що викликало гнів у Європі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спочатку посольство опублікувало повну стенограму зауважень посла Лу Шайє китайською та французькою мовами у своєму офіційному обліковому записі WeChat у понеділок вранці.

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Однак до полудня за пекінським часом стенограму було видалено, а посилання вказували, що вміст «видалено автором». Інтерв'ю відсутнє на офіційному сайті посольства.

Нагадаємо, що раніше посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив, що колишні радянські країни не мають статусу в міжнародному праві. Крім того, він заявив, що Крим був «російським спочатку», не уточнивши, що він мав на увазі під початком.

Згодом Франція попросила Китай пояснити свою позицію щодо суверенітету колишніх радянських республік та статусу Криму після заяви китайського посла. Також приблизно 80 депутатів Європарламенту надіслали листа очільниці міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонні з закликом оголосити персоною нон ґрата посла Китаю Лу Шайе, який напередодні висловив сумніви щодо суверенітету пострадянських держав та приналежності Криму Україні.