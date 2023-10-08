КНДР різко наростила перевезення в Росію: супутникові знімки

Супутниковий знімок зафіксував безпрецедентну кількість вантажних вагонів – загалом близько 73

Проєкт Beyond Parallel, який належить американському Центру стратегічних і міжнародних досліджень, зафіксував різке збільшення кількості вантажних перевезень між Північною Кореєю та Росією після зустрічі лідерів обох країн у вересні. Про це повідомляє Beyond Parallel.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Супутниковий знімок залізничного об'єкта в північнокорейському місті Туманган, що на кордоні з Росією, від 5 жовтня 2023 року зафіксував безпрецедентну кількість вантажних вагонів – загалом близько 73.

Активність у Тумангані виявилася набагато вищою, ніж ту, що аналізували американські аналітики з Beyond Parallel, спостерігаючи за об'єктом протягом останніх п'яти років, навіть до пандемії коронавірусу. Крім того, поруч з ним триває будівництво, ймовірно, нового складського приміщення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

6 фото На весь екран











«З огляду на те, що Кім і Путін обговорили на останньому саміті деякі питання військового обміну та співпраці, різке збільшення залізничного руху, ймовірно, свідчить про постачання Північною Кореєю зброї та боєприпасів до Росії», – йдеться в публікації.

Нагадаємо, днями видання CBS News повідомило, що Північна Корея почала надавати Росії артилерію для її війни проти України. Наразі невідомо, чи отримує КНДР натомість за це іншу зброю.

Раніше Північна Корея пояснила, навіщо підтримує відносини з Росією. Заступник міністра закордонних справ КНДР Ім Чон Іль заявив, що відносини між Північною Кореєю і Росією служать «потужною фортецею» для збереження миру і стримування військових загроз з боку «імперіалістів», маючи на увазі НАТО.