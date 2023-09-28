Кремль похизувався, що Путіна похвалив Додік

Додік планує відвідати Росію в кінці жовтня або на початку листопада

Мілорад Додік заявив, що Путін «найкраща людина, з якою він познайомився у політиці»

Президент Республіки Сербської Боснії та Герцеговини Мілорад Додік заявив, що російський диктатор Володимир Путін «найкраща людина, з якою він познайомився у політиці». Про це повідомляють кремлівські пропагандисти.

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Як зазначили пропагандисти, «такі характеристики на адресу Путіна нечасто звучать із західного боку».

До слова, Додік планує відвідати Росію в кінці жовтня або на початку листопада.

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Нагадаємо, у травні диктатор Росії Володимир Путін зустрівся з главою Республіки Сербської Мілорадом Додіком. Тоді Додік заявив, що триває не російсько-українська війна, а «зіткнення Заходу, який намагається використати Росію як спосіб для того, щоб цю війну роздмухати».

Раніше президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив послу України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Василю Кириличу, що він більше не бажана особа в республіці.