Після того, як Умід опинився у Києві, двійник Кім Чен Ина разом із двійником Путіна допомогли йому виїхати до Польщі

Двійник північнокорейського лідера розповів, як двійник українського президента тікав з Росії

Двійник північнокорейського лідера Кім Чен Ина, громадянин США Говард Ікс допоміг двійнику президента України Володимира Зеленського, громадянину Узбекистану Уміду Ісабоєву покинути Росію. Про це Говард Ікс розповів у коментарі російському телеканалу «Дождь».

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Двійник Кім Чен Ина побачив Ісабоєва в одній із програм на російському телебаченні, де він також раніше брав участь. Як каже Говард Ікс, про двійника Зеленського він нічого не знав доки не почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації.

Двійник північнокорейського лідера подзвонив до двійника Зеленського і поцікавився як того справи. Після відповіді «не дуже», Ікс вирішив йому допомогти, адже «двійники – це велика сім’я»

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Як тільки Уміда Ісабоєва почала використовувати російська пропаганда, він одразу ж поїхав до Узбекистану, а згодом з ним зв'язалися представники студії «Квартал 95» та запропонували вивезти його з Росії, на що Умід з радістю погодився, адже не хотів, щоб його змушували займатися російською пропагандою.

До слова, Говард наголошує, що двійник Зеленського достатньо проукраїнський та розуміє, що робить Росія і «ніяк не хоче в цьому брати участь».

Після того, як Умід опинився у Києві, двійник Кім Чен Ина разом із двійником російського диктатора Володимира Путіна допомогли йому виїхати до Польщі.

«Двійник Путіна послав своїх друзів, щоб вивезти Уміда з Києва до Вроцлава. Він (двійник Зеленського – «Главком») прийшов на вокзал, поїхав на потязі до міста неподалеку і далі вони найняли водія, і він вивіз його в Польщу. А Вроцлав якраз по той бік кордону, звідти Умід поїхав до Німеччини», – каже двійник північнокорейського лідера.

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За словами Говарда, Умід поїхав до Німеччини, бо там приймали біженців, проте влада відмовила йому в політичному прихистку. Наразі двійник Кім Чен Ина намагається з юристом оскаржити це рішення та навіть вже звертався до українського посла в Німеччині.

Наразі двійник Кім Чен Ина підтримує двійника Зеленського фінансово, адже якщо Уміда депортують до Узбекистану, то російські спецслужби змусять чолові знову брати участь у пропаганді РФ. Зокрема, російські агенти вже тричі приходили до будинку, в якому жив двійник Зеленського на своїй Батьківщині.

Нагадаємо, російські пропагандисти планували підставити президента України Володимира Зеленського фейком про буцімто його рідного брата, що живе у Москві. За це його двійникові з Узбекистану Уміду Ісабаєву навіть пропонували $500.

Раніше двійник президента України Володимира Зеленського Умід Ісабаєв поставив питання українському лідеру в ефірі програми «Центрального телебачення» на НТВ.