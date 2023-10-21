УЄФА покарав збірну Литви за антипутінську кричалку

Збірна Литви на матчі відбору на Євро-2024, гра проти збірної Сербії

Литовську федерацію оштрафували на 10 тисяч євро

Європейський футбольний союз (УЄФА) покарав Федерацію футболу Литви (LFF) за антипутінську кричалку фанатів під час вересневого матчу відбору на Євро-2024 проти збірної Сербії.

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За інформацією LRT, литовську федерацію оштрафували на 10 тисяч євро через те, що на домашньому для балтійців поєдинку в Каунасі місцеві уболівальники скандували знаменитий хіт «Путін – х**ло!».

Федерацію футболу Литви вже заявила, що подасть апеляцію на рішення УЄФА про штраф.

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Також на ганебне рішення УЄФА відреагував один з лідерів збірної Литви Юстас Ласіцкас. Він підтримав фанатів та закликав їх і надалі не відмовлятися від кричалки про Путіна, висловивши готовність оплачувати штрафи з власних преміальних.

«Продовжуйте скандувати, ми заплатимо з премій, якщо буде потрібно», – написав Ласіцкас у себе в Instagram.

Пізніше Юстас детальніше розтлумачив свою заяву в коментарі Sportas.lt.

«Я ні з ким не радився щодо цього. Це був швидше жарт, бо очевидно, що ситуація абсурдна. Я не можу говорити за всіх, але думаю, що було б не соромно віддати свої бонуси на добру справу», – заявив литовський футболіст.

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Додамо, що збірна Литви вже втратила шанси відібратися до фінального турніру Євро-2024 з групи, де також грають Угорщина, Сербія, Чорногорія та Болгарія. Литовці мають 6 очок після 7 матчів і посідають четверте місце у квінтеті G.

Нагадаємо, що кричалку «Путін – х**ло!» вигадали вболівальники футбольного клубу «Металіст», а перше її виконання прозвучало у Харкові 30 березня 2014 року.

Відтоді її можна почути на спортивних аренах багатьох європейських країн. Наприклад, у червні цього року латвійські фанати заспівали хіт про Путіна на матчі відбору до Євро-2024 проти команди Туреччини, який відбувся у Ризі.

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