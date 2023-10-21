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УЄФА покарав збірну Литви за антипутінську кричалку

Надія Карбунар
glavcom.ua
УЄФА покарав збірну Литви за антипутінську кричалку
Збірна Литви на матчі відбору на Євро-2024, гра проти збірної Сербії
фото з відкритих джерел

Литовську федерацію оштрафували на 10 тисяч євро

Європейський футбольний союз (УЄФА) покарав Федерацію футболу Литви (LFF) за антипутінську кричалку фанатів під час вересневого матчу відбору на Євро-2024 проти збірної Сербії.

За інформацією LRT, литовську федерацію оштрафували на 10 тисяч євро через те, що на домашньому для балтійців поєдинку в Каунасі місцеві уболівальники скандували знаменитий хіт «Путін – х**ло!».  

Федерацію футболу Литви вже заявила, що подасть апеляцію на рішення УЄФА про штраф.

Також на ганебне рішення УЄФА відреагував один з лідерів збірної Литви Юстас Ласіцкас. Він підтримав фанатів та закликав їх і надалі не відмовлятися від кричалки про Путіна, висловивши готовність оплачувати штрафи з власних преміальних.

«Продовжуйте скандувати, ми заплатимо з премій, якщо буде потрібно», – написав Ласіцкас у себе в Instagram.

УЄФА покарав збірну Литви за антипутінську кричалку фото 1

Пізніше Юстас детальніше розтлумачив свою заяву в коментарі Sportas.lt.

«Я ні з ким не радився щодо цього. Це був швидше жарт, бо очевидно, що ситуація абсурдна. Я не можу говорити за всіх, але думаю, що було б не соромно віддати свої бонуси на добру справу», – заявив литовський футболіст.

Додамо, що збірна Литви вже втратила шанси відібратися до фінального турніру Євро-2024 з групи, де також грають Угорщина, Сербія, Чорногорія та Болгарія. Литовці мають 6 очок після 7 матчів і посідають четверте місце у квінтеті G.

Нагадаємо, що кричалку «Путін – х**ло!» вигадали вболівальники футбольного клубу «Металіст», а перше її виконання прозвучало у Харкові 30 березня 2014 року.

Відтоді її можна почути на спортивних аренах багатьох європейських країн. Наприклад, у червні цього року латвійські фанати заспівали хіт про Путіна на матчі відбору до Євро-2024 проти команди Туреччини, який відбувся у Ризі.

Раніше виконком Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасував ухвалене раніше рішення про допуск юнацьких збірних Росії до турнірів під своєю егідою. 

Раніше Міністерство внутрішніх справ Німеччини виступило з критикою рішення УЄФА допустити на міжнародні турніри юнацькі збірні U-17 з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, Міжнародний керівний орган футболу ФІФА знову дозволив участь у міжнародних змаганнях для представницьких молодіжних збірних Росії на рівні дівчат і хлопців до 17 років.

Раніше Федерація футболу Англії (FA) відмовилась грати проти юніорських команд РФ, попри рішення УЄФА негайно повернути на міжнародну арену збірну Росії U-17.

До слова, віцепрезидент УЄФА Карл-Ерік Нільссон залишив посаду керівника шведського спортивного центру після того, як видання Sky News виявило, що він голосував за скасування повної заборони Росії брати участь у міжнародних змаганнях.

Теги: Юстас Ласіцкас Болгарія штраф Сербія Угорщина фанати путін Чорногорія

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