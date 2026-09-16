Євросоюз готує масштабне посилення ППО та енергетики України напередодні зими

У Брюсселі обіцяють посилити захист українського неба, допомогти енергосистемі та розширити спільні оборонні проєкти

Європейський Союз планує суттєво посилити військову, енергетичну та гуманітарну підтримку України напередодні зими. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час щорічного звернення про стан ЄС у Європарламенті, пише «Главком».

За її словами, ЄС має намір посилити протиповітряну оборону України, а також підтримати енергетичну та теплову інфраструктуру, щоб країна могла пройти зимовий період в умовах російських атак.

Окремо фон дер Ляєн наголосила на необхідності якнайшвидше передати Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot. На початку вересня країни ЄС погодили механізм, який дозволяє Україні закуповувати необхідні компоненти для Patriot за кошти європейського кредиту. 9 вересня Єврокомісія повідомила про погодження чергової виплати €3,2 млрд, частина якої призначена для посилення української ППО.

ЄС також разом з Україною працює над проєктом FREYJA – європейською програмою створення власної антибалістичної оборони. Ідея полягає у поєднанні українського бойового досвіду, європейських технологій та виробничих можливостей.

Окремий напрям підготовки до зими – відновлення та захист енергосистеми. Єврокомісія вже передбачила €920 млн у межах плану «Repair, Rebuild, Restart» на 2026–2027 роки. Кошти мають піти на ремонт пошкоджених об'єктів, розвиток децентралізованої генерації, теплопостачання та зміцнення електромереж.

У червні Єврокомісія разом із Міністерством енергетики України та Енергетичним співтовариством також закликала партнерів додатково спрямувати €650 млн до Фонду підтримки енергетики України напередодні зими.

Фон дер Ляєн заявила, що ЄС продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу, зміцнювати енергетичну та теплову інфраструктуру і посилювати протиповітряну оборону. Вона також закликала посилити контроль за дотриманням санкцій проти Росії та перекрити канали їх обходу.

Варто нагадати, що посли держав Європейського Союзу не досягли консенсусу щодо продовження індивідуальних санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності України. Ще одну спробу домовитися вони мають здійснити пізніше 14 вересня, адже вже наступного дня спливає граничний термін для поновлення обмежень.