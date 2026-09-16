Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Євросоюз готує масштабне посилення ППО та енергетики України напередодні зими

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Євросоюз готує масштабне посилення ППО та енергетики України напередодні зими
Окремий напрям підготовки до зими – відновлення та захист енергосистеми
фото: US Army

У Брюсселі обіцяють посилити захист українського неба, допомогти енергосистемі та розширити спільні оборонні проєкти

Європейський Союз планує суттєво посилити військову, енергетичну та гуманітарну підтримку України напередодні зими. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час щорічного звернення про стан ЄС у Європарламенті, пише «Главком».

За її словами, ЄС має намір посилити протиповітряну оборону України, а також підтримати енергетичну та теплову інфраструктуру, щоб країна могла пройти зимовий період в умовах російських атак.

Окремо фон дер Ляєн наголосила на необхідності якнайшвидше передати Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot. На початку вересня країни ЄС погодили механізм, який дозволяє Україні закуповувати необхідні компоненти для Patriot за кошти європейського кредиту. 9 вересня Єврокомісія повідомила про погодження чергової виплати €3,2 млрд, частина якої призначена для посилення української ППО.

ЄС також разом з Україною працює над проєктом FREYJA – європейською програмою створення власної антибалістичної оборони. Ідея полягає у поєднанні українського бойового досвіду, європейських технологій та виробничих можливостей.

Окремий напрям підготовки до зими – відновлення та захист енергосистеми. Єврокомісія вже передбачила €920 млн у межах плану «Repair, Rebuild, Restart» на 2026–2027 роки. Кошти мають піти на ремонт пошкоджених об'єктів, розвиток децентралізованої генерації, теплопостачання та зміцнення електромереж.

У червні Єврокомісія разом із Міністерством енергетики України та Енергетичним співтовариством також закликала партнерів додатково спрямувати €650 млн до Фонду підтримки енергетики України напередодні зими.

Фон дер Ляєн заявила, що ЄС продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу, зміцнювати енергетичну та теплову інфраструктуру і посилювати протиповітряну оборону. Вона також закликала посилити контроль за дотриманням санкцій проти Росії та перекрити канали їх обходу.

Варто нагадати, що посли держав Європейського Союзу не досягли консенсусу щодо продовження індивідуальних санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності України. Ще одну спробу домовитися вони мають здійснити пізніше 14 вересня, адже вже наступного дня спливає граничний термін для поновлення обмежень.

Читайте також:

Теги: Європа війна Україна системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розмір прожиткового мінімуму залежить від категорії населення
Стало відомо, як зміниться прожитковий мінімум в Україні у 2027 році
Сьогодні, 11:01
Переговори про мирне врегулювання за участю США, Росії та України можуть відновитися в жовтні
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
13 вересня, 16:58
Польша посилюює заходи для захисту власного повітряного простору на тлі російських атак по Україні
Польща приводила ППО у підвищену готовність через дрони РФ в Україні
10 вересня, 09:22
Російські військові доповідали про перебільшені просування, що спотворювало уявлення керівництва РФ про ситуацію на фронті
Кремль будував переговорну позицію на вигаданих успіхах армії – ISW
8 вересня, 08:23
Під час зустрічі Лукашенко і Путін обговорять ключові питання «забезпечення безпеки»
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
27 серпня, 18:18
Заява пролунала після того, як Велика Британія оголосила про надання Україні доступу до засекречених технологій
Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Британії за межами України
27 серпня, 14:59
«Батьки Незалежності» України співають гімн, 24 серпня 1991 року
Нардепи, які голосували за Незалежність України, матимуть підвищену пенсію. Але є нюанс
23 серпня, 21:15
Фермери поставили Молдові ультиматум через Україну
Влада Молдови відповіла фермерам, які пригрозили протестами через Україну
19 серпня, 15:19
Триває 1638-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2026 року
19 серпня, 08:20

Події в Україні

Росія планує збудувати на окупованій Херсонщині в'язницю на 20 тисяч осіб
Росія планує збудувати на окупованій Херсонщині в'язницю на 20 тисяч осіб
Влада Донеччини розширила зону примусової евакуації
Влада Донеччини розширила зону примусової евакуації
Операція «Вівальді». ЗСУ створили захисний купол, який зірвав 20 тис. місій ворожих дронів
Операція «Вівальді». ЗСУ створили захисний купол, який зірвав 20 тис. місій ворожих дронів
Сили оборони уразили російський Су-24 в Криму
Сили оборони уразили російський Су-24 в Криму
Мадяр показав відео ліквідації російського генерала Груніса
Мадяр показав відео ліквідації російського генерала Груніса
Понад 20 польських депутатів закликали Туска провести Марш незалежності Польщі у Львові
Понад 20 польських депутатів закликали Туска провести Марш незалежності Польщі у Львові

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 вересня 2026
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
57K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
43K
Сі Цзіньпін на саміті з Путіним закликав поважати суверенітет держав

Новини

Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Сьогодні, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Вчора, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua