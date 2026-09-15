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Зеленський нагородив міністерку фінансів Швеції орденом княгині Ольги

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський нагородив міністерку фінансів Швеції орденом княгині Ольги
Елізабет Свантессон – шведська політикиня, яка обіймає посаду міністерки фінансів
фото: weukraine.tv

Елізабет Свантессон отримала державну нагороду за зміцнення українсько-шведського партнерства та підтримку України

Президент України Володимир Зеленський нагородив міністерку фінансів Швеції Елізабет Свантессон орденом княгині Ольги III ступеня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ глави держави №915/2026.

Як зазначається в документі, шведську урядовицю відзначили за значні особисті заслуги у зміцненні українсько-шведського партнерства та послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Зеленський нагородив міністерку фінансів Швеції орденом княгині Ольги фото 1
скриншот із president.gov.ua

«Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня Свантессон Елізабет – Міністра фінансів Королівства Швеція», – йдеться в указі. Документ президент підписав 15 вересня 2026 року.

Елізабет Свантессон обіймає посаду міністерки фінансів Швеції та представляє Помірну коаліційну партію. Вона неодноразово виступала за продовження масштабної фінансової та військової підтримки України.

Зокрема, Свантессон була серед прихильників використання заморожених російських активів для фінансування потреб України. У жовтні 2025 року вона закликала Європейський Союз активізувати роботу над так званим «репараційним кредитом» на €185 млрд, який планувалося забезпечити за рахунок заморожених активів російського Центробанку.

Шведська міністерка, що можливості пошуку альтернативних джерел фінансування України стають дедалі обмеженішими, тому ЄС має активніше працювати з російськими замороженими активами.

Політикиня виступала за продовження масштабної підтримки України. Зокрема, вона брала участь у представленні трирічної рамкової програми військової допомоги Україні на 2024-2026 роки обсягом 75 млрд шведських крон. Програма передбачала виділення по 25 млрд крон щороку.

Шведська міністерка також підтримувала посилення санкційного тиску на Росію та використання доходів від заморожених російських активів на користь України. Вона наголошувала, що російські активи мають залишатися замороженими, доки РФ не компенсує завдані Україні збитки.

Свантессон також брала участь у зустрічах із представниками української влади, присвячених підтримці України та співпраці між країнами.

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Теги: Володимир Зеленський державні нагороди

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