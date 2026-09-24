Різанина у монастирі в Польщі: з'явилася інформація про підозрюваного українця

Українець напав із ножем на п’ятьох людей у монастирі у польському місті Ярослав

За даними слідства, знаряддям нападу став ніж, який підозрюваний узяв на кухні монастиря

Прокуратура Польщі оприлюднила нові деталі нападу в монастирі у Ярославі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Polsat News.

Зазначається, що 31-річний чоловік того ж дня, коли стався напад, в'їхав до Польщі з території Німеччини. «Ми знаємо, що цей злочин вчинив 31-річний чоловік, громадянин України, який сьогодні в'їхав до Польщі з території Німеччини. Він прямував до пункту пропуску в Корчовій, однак кордон не перетнув», – наголосила прокуратура.

За даними правоохоронців, українець потрапив на територію монастиря, після чого зайшов до кухонних приміщень. Саме там він зіткнувся з людьми, яких атакував.

Слідство зауважило, що знаряддям нападу став ніж, який підозрюваний узяв на кухні монастиря. Чоловіка затримали на місці події поліцейські Повітового управління поліції в Ярославі. Наразі з ним проводять первинні слідчі дії, можливість подальших процесуальних дій мають визначити лікарі.

Унаслідок нападу постраждали п'ятеро осіб – четверо чоловіків та одна жінка. Як підтвердила прокуратура, серед постраждалих було троє духовних осіб та двоє мирян.

«Ми вже маємо підтвердження, що одна особа померла. Двоє осіб перебувають у центрі медичної опіки в Ярославі, перебувають у стані, що загрожує життю, це тяжкий стан», – повідомила прокурорка.

Нагадаємо, 31-річний громадянин України напав із ножем на п’ятьох людей у монастирі у польському місті Ярослав. Відомо про загибель одного зі священників.

Зауважимо, що українське посольство у Польщі засудило напад на території монастиря сестер-бенедиктинок у Ярославі. Воно наголосило, що насильству та нападам на людей не може бути жодного виправдання.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський відреагував на напад у монастирі сестер-бенедиктинок у польському Ярославі, який скоїв 31-річний громадянин України.