Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Різанина у монастирі в Польщі: з'явилася інформація про підозрюваного українця

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Різанина у монастирі в Польщі: з'явилася інформація про підозрюваного українця
Українець напав із ножем на п’ятьох людей у монастирі у польському місті Ярослав
фото: Polsat News

За даними слідства, знаряддям нападу став ніж, який підозрюваний узяв на кухні монастиря

Прокуратура Польщі оприлюднила нові деталі нападу в монастирі у Ярославі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Polsat News.

Зазначається, що 31-річний чоловік того ж дня, коли стався напад, в'їхав до Польщі з території Німеччини. «Ми знаємо, що цей злочин вчинив 31-річний чоловік, громадянин України, який сьогодні в'їхав до Польщі з території Німеччини. Він прямував до пункту пропуску в Корчовій, однак кордон не перетнув», – наголосила прокуратура.

За даними правоохоронців, українець потрапив на територію монастиря, після чого зайшов до кухонних приміщень. Саме там він зіткнувся з людьми, яких атакував.

Слідство зауважило, що знаряддям нападу став ніж, який підозрюваний узяв на кухні монастиря. Чоловіка затримали на місці події поліцейські Повітового управління поліції в Ярославі. Наразі з ним проводять первинні слідчі дії, можливість подальших процесуальних дій мають визначити лікарі.

Унаслідок нападу постраждали п'ятеро осіб – четверо чоловіків та одна жінка. Як підтвердила прокуратура, серед постраждалих було троє духовних осіб та двоє мирян.

«Ми вже маємо підтвердження, що одна особа померла. Двоє осіб перебувають у центрі медичної опіки в Ярославі, перебувають у стані, що загрожує життю, це тяжкий стан», – повідомила прокурорка.

Нагадаємо, 31-річний громадянин України напав із ножем на п’ятьох людей у монастирі у польському місті Ярослав. Відомо про загибель одного зі священників.

Зауважимо, що українське посольство у Польщі засудило напад на території монастиря сестер-бенедиктинок у Ярославі. Воно наголосило, що насильству та нападам на людей не може бути жодного виправдання.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський відреагував на напад у монастирі сестер-бенедиктинок у польському Ярославі, який скоїв 31-річний громадянин України.

Читайте також:

Теги: Польща напад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Акція на підтримку України у Польщі
Українці тепер бояться говорити українською? Розмова про те, що відбувається у Польщі Сусіди
28 серпня, 15:35
Виплати 800+ планують автоматизувати з 2027 року
Польща спростить отримання виплат на дітей: коли запрацюють нові правила
28 серпня, 15:27
Емігрантка розповіла про реалії життя в Польщі
«Ціни космічні». Українка розкрила мінуси життя у Вроцлаві
4 вересня, 16:52
Майже 250 тис. іноземних дітей навчаються у польських початкових і середніх школах
Стало відомо, скільки українських дітей навчається у школах Польщі
12 вересня, 12:00
Географія та структура переказів українців додому поступово змінюються
Звідки заробітчани найбільше переказують гроші в Україну: названо лідера
17 вересня, 07:00
Польща залучила інженерний підрозділ до захисту кордону з Україною
Польща посилила охорону кордону з Україною через загрозу з боку Росії
15 вересня, 21:55
Водночас Сікорський закликав поляків дослухатися до рекомендацій влади щодо підготовки до надзвичайних ситуацій
«Маю запаси рису, ручну помпу та варення»: Сікорський розповів, як готується до війни з РФ
22 вересня, 17:14
Після того як об’єкт зник із радарів, на ймовірне місце його падіння направили десятки військовослужбовців та авіацію
Польща шукає невідомий об’єкт, який міг впасти біля кордону з Росією: піднято винищувачі
Вчора, 19:10
Президент Польщі Кароль Навроцький назвав термін появи американської військової бази в країні
Президент Польщі запропонував назвати майбутню базу США на честь Трампа
Вчора, 07:49

Соціум

Різанина у монастирі в Польщі: з'явилася інформація про підозрюваного українця
Різанина у монастирі в Польщі: з'явилася інформація про підозрюваного українця
Зеленський зробив заяву після нападу українця на монастир у Польщі
Зеленський зробив заяву після нападу українця на монастир у Польщі
Різанина у монастирі в Польщі: реакція посольства України
Різанина у монастирі в Польщі: реакція посольства України
У Сербії суд призначив домашній арешт учаснику війни проти України
У Сербії суд призначив домашній арешт учаснику війни проти України
У Казахстані загинули військові під час навчань на узбережжі Каспійського моря
У Казахстані загинули військові під час навчань на узбережжі Каспійського моря
КНДР випробувала модернізовану реактивну систему залпового вогню
КНДР випробувала модернізовану реактивну систему залпового вогню

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2026
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
51K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Вчора, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua