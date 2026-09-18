Росія знайшла заміну «Іскандерам» для масованих ударів по Україні – Reuters

Ракети, які створювали для тренування підрозділів ППО, становили понад половину балістичних і гіперзвукових запусків РФ у липні та на початку серпня

Росія останніми місяцями почала масово застосовувати проти України ракети Rm48u, які спочатку призначалися для навчання підрозділів протиповітряної оборони. Їхнє використання дозволяє російським військам зберігати запаси дорожчих ракет, зокрема «Іскандерів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними української розвідки, які проаналізувало агентство, у липні та протягом перших восьми днів серпня Росія запустила по Україні 228 балістичних і гіперзвукових ракет. Понад половину з них становили Rm48u.

У липні російські війська здійснили 158 таких запусків – найбільше за один місяць від початку повномасштабної війни. Серед них було 87 ракет Rm48u.

Протягом перших восьми днів серпня Росія запустила ще 70 балістичних і гіперзвукових ракет. У 36 випадках окупанти застосували RM48U.

Спочатку RM48U створювали для тренування підрозділів протиповітряної оборони. Ракета рухається за балістичною траєкторією, однак поступається «Іскандерам» за потужністю та точністю.

За оцінками українських експертів, середнє відхилення Rm48u від заданої цілі може становити близько 300 м. Масове використання дешевших Rm48u дає російським військам можливість економити запаси дорожчих ракет. Йдеться, зокрема, про «Іскандери», північнокорейські KN-23 та «Циркони».

За наявними даними, Росія може таким чином зберігати потужніші ракети для майбутніх ударів, зокрема протягом зимового періоду.

Нагадаємо, 18 вересня російські війська атакували приміський потяг у Харківській області. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень.