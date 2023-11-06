Китай почне масово виробляти людиноподібні роботи найближчими роками

Країна намагається не відставати від конкурентів у цій галузі

Уряд Китаю оприлюднив плани щодо початку виробництва людиноподібних роботів до 2025 року. Подробиці повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що ініціатива є відповіддю на глобальний розвиток робототехніки, зокрема, презентацію Ілоном Маском людиноподібних роботів Tesla, досягнення Boston Dynamics та зростаючу конкуренцію в цьому секторі.

План Китаю передбачає фінансову підтримку нових компаній в країні, що спеціалізуються на робототехніці та суміжних галузях. Китайський уряд планує заохотити підприємства досягти значних успіхів у сенсорних технологіях, управлінні рухом і людино-машинній взаємодії протягом наступних двох років.

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Крім того, влада Китаю наголосила на важливості впровадження штучного інтелекту в цю сферу і просування розробки більш спритних роботів-маніпуляторів, що нагадують людські руки і ноги. Мета цього кроку – не допустити відставання країни від глобальних конкурентів у цій галузі.

До 2027 року країна планує мати роботів, здатних до навчання, логічного мислення та самостійного розвитку. Уряд також прагне сприяти створенню стабільних ланцюгів постачання, які сприятимуть зростанню робототехнічної галузі.

У публікації говориться, що ця новина вже вплинула на фондовий ринок – акції деяких китайських виробників робототехніки зросли на 10%.

Нагадаємо, Tesla розкрила нові подробиці щодо свого людиноподібного робота Optimus, який був анонсований Ілоном Маском під час Tesla AI Day у 2021 році. Наразі робот вже вміє ходити, хоча досить повільно. Крім того, Tesla Bot тепер здатний розпізнавати та брати предмети в руки, а також сортувати їх.