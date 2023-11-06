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Китай почне масово виробляти людиноподібні роботи найближчими роками

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Китай почне масово виробляти людиноподібні роботи найближчими роками
Китай планує створити роботів, які зможуть самостійно розвиватися та логічно мислити
Фото: скріншот відео Apptronik

Країна намагається не відставати від конкурентів у цій галузі

Уряд Китаю оприлюднив плани щодо початку виробництва людиноподібних роботів до 2025 року. Подробиці повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що ініціатива є відповіддю на глобальний розвиток робототехніки, зокрема, презентацію Ілоном Маском людиноподібних роботів Tesla, досягнення Boston Dynamics та зростаючу конкуренцію в цьому секторі.

План Китаю передбачає фінансову підтримку нових компаній в країні, що спеціалізуються на робототехніці та суміжних галузях. Китайський уряд планує заохотити підприємства досягти значних успіхів у сенсорних технологіях, управлінні рухом і людино-машинній взаємодії протягом наступних двох років.

Крім того, влада Китаю наголосила на важливості впровадження штучного інтелекту в цю сферу і просування розробки більш спритних роботів-маніпуляторів, що нагадують людські руки і ноги. Мета цього кроку – не допустити відставання країни від глобальних конкурентів у цій галузі.

До 2027 року країна планує мати роботів, здатних до навчання, логічного мислення та самостійного розвитку. Уряд також прагне сприяти створенню стабільних ланцюгів постачання, які сприятимуть зростанню робототехнічної галузі.

У публікації говориться, що ця новина вже вплинула на фондовий ринок – акції деяких китайських виробників робототехніки зросли на 10%.

Нагадаємо, Tesla розкрила нові подробиці щодо свого людиноподібного робота Optimus, який був анонсований Ілоном Маском під час Tesla AI Day у 2021 році. Наразі робот вже вміє ходити, хоча досить повільно. Крім того, Tesla Bot тепер здатний розпізнавати та брати предмети в руки, а також сортувати їх.

Теги: Tesla влада Китай робототехніка

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