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Японія вирішила сховати свої військові літаки в одній країні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Японія вирішила сховати свої військові літаки в одній країні
Японський винищувач F-35A на австралійській авіабазі
фото: Міністерство оборони Японії

Японія має намір перекинути свої бойові літаки до Австралії

Останніми роками Японія та Австралія стрімко поглибили співпрацю у сфері безпеки, щоб впоратися з нарощуванням військової сили з боку Китаю. Зараз Міністерство оборони Японії опрацьовує план розміщення бойових літаків військово-повітряні сил (ВПС) країни на військових базах в Австралії на основі ротації. Вони братимуть участь у спільних військово-повітряних навчаннях, повідомила газета Asahi.

Перекидання літаків, за даними видання, може поетапно розпочатися вже у 2024-му фінансовому році. Передбачається протягом декількох місяців розміщувати в Австралії кілька нових бойових літаків п'ятого покоління F-35, більш старих винищувачів F-15, а також F-2, які являють собою модернізовані для потреб ВПС Японії американські винищувачі-бомбардувальники F-16.

Регулярні тренування в Австралії відбуватимуться відповідно до підписаної у січні 2023 року двосторонньої угоди про умови проведення таких спільних навчань. Воно суттєво полегшує або скасовує митні процедури, знімає заборони та обмеження на ввезення озброєнь тощо. У серпні-вересні до Австралії вже здійснили пробний переліт чотири F-35 японських ВПС. 

Як зазначає Asahi, регулярне проведення таких навчань розглядається як засіб протидії військовій активності КНР у Східно-Китайському та Південно-Китайському морях, а також у південній частині Тихого океану.

До слова Японія та Філіппіни можуть укласти пакт щодо посилення співпраці в сфері безпеки та спільних навчань через зростаючу загрозу Китаю в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, повідомляє Kyodo. За інформацією джерел видання, під час запланованого саміту, який відбудеться на початку листопада на Філіппінах, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент Фердинанд Маркос-молодший дадуть дозвіл на переговори щодо «угоди про взаємний доступ», що сприятиме присутності військових сил країни-союзника.

Читайте також: США, Японія та Південна Корея провели перші спільні повітряні навчання
Теги: міністр Австралія Японія військові президент переговори

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