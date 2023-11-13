США викупляють десятки установок Gepard, щоб передати їх Україні – De Telegraaf

Gepard, які викупляють США, раніше були списані армією Нідерландів і продані Йорданії

Сполучені Штати Америки викупають партію з десятків зенітних самохідних артилерійських установок Gepard у Йорданії, щоб відправити їх українським військам. Про це повідомляє видання De Telegraaf з посиланням на власні джерела.

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Зазначається, що ці засоби ППО раніше були списані армією Нідерландів і продані Йорданії.

«США викупили в Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard для відправки в Україну. Раніше зброя була продана Амману Нідерландами», – йдеться в повідомленні.

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За даними медіа, перші установки Україна може отримати уже незабаром. За них, ймовірно, було сплачено 110 млн євро.

Додамо, що Gepard надзвичайно ефективні в протидії дронам, зокрема ударним Shahed іранської розробки.

Нагадаємо, триває 628-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у місті Харків.