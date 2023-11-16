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Байден знову назвав лідера Китаю диктатором

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Байден знову назвав лідера Китаю диктатором
У США відбулися переговори Джо Байдена та Сі Цзіньпіна
фото з відкритих джерел

Байден задоволений переговорами з Сі Цзіньпіном

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден уже за кілька годин після переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном знову назвав його диктатором. Про це повідомляє CNN.

Так, під час пресконференції, яка відбулася після переговорів лідерів США та Китаю у Сан-Франциско, Байден, відповідаючи на запитання журналіста, чи буде він і надалі описувати Сі Цзіньпіна як диктатора, сказав: «Він диктатор у тому сенсі, що він керує комуністичною країною. Китайський уряд повністю відрізняється від нашого».

Як повідомлялося, двосторонні переговори Байдена та Сі Цзіньпіна у Сан-Франциско 15 листопада тривали майже дві з половиною години. На початку переговорів лідери країн обмінялися привітанням та вступними промовами.

У заяві перед зустріччю Байден підкреслив необхідність підтримання каналів комунікації між двома державами, зокрема на найвищому рівні, без хибних уявлень і непорозумінь. Він згадав необхідність співпрацювати в питаннях зміни клімату, протидії наркоторгівлі та розвитку штучного інтелекту.

Після цього стартувала закрита зустріч.

Президент США Джо Байден заявив, що під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном було досягнуто «реального прогресу».

Сі Цзіньпін під час переговорів із Джо Байденом сказав, що Китай не планує перевершити або замінити США

Нагадаємо, у червні цього року президент США назвав главу КНР диктатором через ситуацію з повітряною кулею-шпигуном. Після цього в Китаї висловили протест і назвали слова Байдена провокацією.

Теги: США Сі Цзіньпін Китай Джозеф Байден

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