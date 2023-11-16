Байден знову назвав лідера Китаю диктатором

Байден задоволений переговорами з Сі Цзіньпіном

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден уже за кілька годин після переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном знову назвав його диктатором. Про це повідомляє CNN.

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Так, під час пресконференції, яка відбулася після переговорів лідерів США та Китаю у Сан-Франциско, Байден, відповідаючи на запитання журналіста, чи буде він і надалі описувати Сі Цзіньпіна як диктатора, сказав: «Він диктатор у тому сенсі, що він керує комуністичною країною. Китайський уряд повністю відрізняється від нашого».

Як повідомлялося, двосторонні переговори Байдена та Сі Цзіньпіна у Сан-Франциско 15 листопада тривали майже дві з половиною години. На початку переговорів лідери країн обмінялися привітанням та вступними промовами.

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У заяві перед зустріччю Байден підкреслив необхідність підтримання каналів комунікації між двома державами, зокрема на найвищому рівні, без хибних уявлень і непорозумінь. Він згадав необхідність співпрацювати в питаннях зміни клімату, протидії наркоторгівлі та розвитку штучного інтелекту.

Після цього стартувала закрита зустріч.

Президент США Джо Байден заявив, що під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном було досягнуто «реального прогресу».

Сі Цзіньпін під час переговорів із Джо Байденом сказав, що Китай не планує перевершити або замінити США.

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Нагадаємо, у червні цього року президент США назвав главу КНР диктатором через ситуацію з повітряною кулею-шпигуном. Після цього в Китаї висловили протест і назвали слова Байдена провокацією.