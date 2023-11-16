Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна: світові ЗМІ спрогнозували зміни у політиці

Європейські журналісти очікують низку змін у політиці США та Китаю

Президент США Джо Байден та глава Китаю Сі Цзіньпін провели двосторонню зустріч на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско. Ця зустріч готувалася протягом кількох місяців, і вважається, що вона є свідченням обережного зближення двох держав після фази напруженості, що загострилася, зокрема, і у зв'язку з тайванським питанням. Європейська преса уже висуває припущення щодо того, як це вплине на подальші відносини між країнами.

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Туринська La Stampa не впевнена в тому, що ця зустріч здатна щось покращити:

«Відносини між обома країнами помітно погіршуються, тож не варто очікувати будь-яких гучних заяв. Очікування насамперед підживлюються чутками, що виходять із самого Білого дому. Що стосується Близького Сходу, то саме наполегливе прохання Байдена на адресу Китаю ймовірно полягатиме в тому, щоб Пекін використав свій вплив і обмежив дії Ірану, які той захоче зробити як реакцію на конфлікт, що відбувається в Газі. Таким чином, Іран, як і раніше, залишається в центрі близькосхідної головоломки. Як би там не було, схоже, що навіть найгірший розвиток подій у регіоні не в змозі похитнути обидва дипломатичні фронти, які протистоять один одному в Сан-Франциско».

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Те, що великі гравці перебувають у пошуку діалогу, – вже саме по собі хороша новина, – вважає копенгагенська Dagens Nyheter:

«Зустріч, напевно, не ставить собі за мету повернути назад тенденцію до все більш поляризованого світу, швидше йдеться про встановлення стабільності та збереження відкритості до діалогу – там, де це можливо... Без узгоджених дій США та Китаю досягти реального перелому практично неможливо. І всі ті, для кого важливий мир, також мають підтримати цю зустріч, оскільки пряма взаємодія сторін знижує ризик того, що найменший інцидент у протоці між Тайванем та Китаєм може перерости у масштабну війну».

Байден може зробити певні політичні заяви щодо Тайваню, зазначає відоме видання The Times:

«Докладаючи зусиль для зменшення вразливості Тайваню, Байден може наголосити, що США не зацікавлені в тому, щоб острів став суверенною державою. Політика США не може фокусуватися лише на конфронтації та ізоляції Китаю, ніби повторюючи політику стримування, яка свого часу застосовувалася проти Радянського Союзу. Як економічна сила Китай надто великий і має нескінченно великий потенціал впливу на глобальну економіку. Тож Байден повинен наголосити, що конфлікт не є неминучим – і що дипломатичні зусилля будуть винагороджені».

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Не найкращий сценарій розвитку відносин між країнами пророкує паризький вісник La Croix:

«Обидві держави керуються відчуттям того, що перебувають чи не в екзистенційному змаганні. Сі Цзіньпін явно віддає перевагу Володимиру Путіну, з яким він за останні десять років зустрічався близько сорока разів – і якого після російського вторгнення в Україну врятував від міжнародної ізоляції. Москва та Пекін об'єднуються проти Заходу. Джо Байден у свою чергу закликає демократичні країни згуртуватись».

До слова, Китай не планує перевершити або замінити США. Про це заявив лідер КНР Сі Цзіньпін під час переговорів із Джо Байденом, передає CNN. Лідер Китаю також сказав, що США мають підтримати неминуче мирне возз'єднання материкового Китаю та Тайваню, а також припинити постачати озброєння Тайбею.