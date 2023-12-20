Сі Цзіньпін вирішив продовжити «культурно дружити» із Росією

Голова КНР запропонував провести два роки російсько-китайської культури

Китайці вирішили продовжити «окультурювати» росіян. Так, зокрема, лідер Китаю Сі Цзіньпін Сі Цзіньпін запропонував росіянам «зміцнити дружбу» в рамках років культури Росії та Китаю. Про це під час зустрічі з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним заявив голова КНР Сі Цзіньпін, пишуть росЗМІ.

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«Обидві сторони мають успішно провести Роки культури Китаю та Росії у найближчі два роки, більше планувати та більше проводити насичених та різноманітних заходів щодо гуманітарного та культурного обміну, зміцнювати фундамент громадської думки дружби між двома країнами, що передається з покоління до покоління», – запропонував китайський лідер під час зустрічі.

Тим часом росіяни не втрачають надію заманити до себе туристів з Китаю. Віце-прем'єр Дмитро Чернишенко повідомив, що 2023 року Китай посів перше місце серед зарубіжних країн за кількістю туристів, які приїхали до країни-агресора. У ході засідання російсько-китайської комісії з підготовки регулярних зустрічей глав урядів у Пекіні росіийський чиновник похвалився, що показник взаємного туристичного потоку очікується на рівні понад мільйон поїздок. «Зазначу, що на сьогоднішній день Китай посідає перше місце серед країн зарубіжжя за кількістю в'їзних туристичних поїздок до Росії в 2023 році», – додав він.

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Нагадаємо, широко розрекламований безвізовий режим із Китаєм, який має замінити російським туристам «недружню» Європу, щойно розпочавшись, з тріском провалився.

Чиновники в Амурській області, що межує з Китаєм, перестали узгоджувати списки туристичних груп для виїзду до сусідньої країни, а прокуратура рекомендувала не приймати у регіоні китайські туристичні групи, повідомляють місцеві туроператори. Один із них чув від своїх джерел у місцевій адміністрації, що «поїздки стали на стоп через те, що наша сторона не в змозі вивезти туристів через Амур у разі проблем із погодою – як це вже було у листопаді, коли річка замерзла, але не до кінця».

На початку листопада, коли Амур покрився масами пухкого льоду, на мілину сіло основне російське судно, яке перевозило туристів до Благовіщенська, і на кордоні з китайського боку застрягли кілька сотень мандрівників. Туроператори змогли вивезти своїх клієнтів до Росії лише за два-три дні в катерах на повітряній подушці, а самостійні туристи затрималися в Китаї на тиждень із лишком.