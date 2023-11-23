Аналітики ISW назвали зброю, яку Іран може передати Росії

Російські літаки Су-25 можуть бути сумісні з іранськими баражуючими бомбами

Іран постачає Росії баражуючи бомби різного типу, а також може передати балістичні ракети малої дальності. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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В Інституті нагадали, що 21 листопада речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що Іран постачає Росії плануючі бомби і, можливо, готується передати балістичні ракети малої дальності.

ISW спостерігав, як російські сили все частіше використовують баражуючі бомби, зокрема модифіковані авіабомби ФАБ-500, КАБ-500 і РПК-500 на Лиманському та Херсонському напрямках.

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«Незрозуміло, чи мав на увазі Кірбі те, що Іран постачає в Росію компоненти баражуючих бомб або повністю сконструйовані боєприпаси. Проєкт критичних загроз 14 серпня повідомляв, що Іран виробляє різноманітні баражуючі бомби всередині країни, наприклад Ghaem, далекобійні Yasin, Sadid і Balaban. Іран зазвичай використовує ці бомби з різними платформами безпілотників, ймовірно, включаючи Shahed-131/136, які вони постачають в Росію», – кажуть аналітики.

Крім того, російський військовий блогер раніше поділився заявами про те, що російські літаки Су-25 можуть бути сумісні з іранськими баражуючими бомбами. Іран представив кілька варіантів таких бомб на форумі «Російська армія-2023» у Москві в серпні 2023 року та, можливо, під час візиту російського міністра оборони Сергія Шойгу до Тегерана у вересні 2023 року.

Кірбі додав, що Іран також продовжує постачати Росії безпілотники та артилерійські боєприпаси. Заступник начальника Головного управління військової розвідки (ГУР) України генерал-майор Вадим Скібіцький 6 листопада заявив, що Іран може продовжувати надсилати невеликі партії безпілотників Shahed-131/136 до Росії, незважаючи на активізацію зусиль щодо внутрішнього виробництва таких БпЛА.

Раніше ISW оцінював, що Іран і Росія можуть укласти угоду про продаж безпілотників і ракет після закінчення терміну дії обмежень ООН на ракети проти експорту іранських ракет і пов’язаних з ракетами технологій 18 жовтня 2023 року.

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Нагадаємо, вчора про передачу Іраном Росії балістичних ракет повідомляв і Білий дім.