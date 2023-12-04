Безвізові тури для китайців у Росію з тріском провалились

Річка Амур у Росії покрилась льодом, а разом із нею «замерзли» і плани щодо навали туристів із Китаю

Широко розрекламований безвізовий режим із Китаєм, який має замінити російським туристам «недружню» Європу, щойно розпочавшись, з тріском провалився. Про це пише Moskow Times.

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Чиновники в Амурській області, що межує з Китаєм, перестали узгоджувати списки туристичних груп для виїзду до сусідньої країни, а прокуратура рекомендувала не приймати у регіоні китайські туристичні групи, повідомляють місцеві туроператори. Один із них чув від своїх джерел у місцевій адміністрації, що «поїздки стали на стоп через те, що наша сторона не в змозі вивезти туристів через Амур у разі проблем із погодою – як це вже було у листопаді, коли річка замерзла, але не до кінця».

На початку листопада, коли Амур покрився масами пухкого льоду, на мілину сіло основне російське судно, яке перевозило туристів до Благовіщенська, і на кордоні з китайського боку застрягли кілька сотень мандрівників. Туроператори змогли вивезти своїх клієнтів до Росії лише за два-три дні в катерах на повітряній подушці, а самостійні туристи затрималися в Китаї на тиждень із лишком. Як виняток, автобус із туристами проїхав новим мостом через Амур, відкритим тільки для вантажних перевезень. Наразі туроператори чекають, коли річка остаточно замерзне, по ній буде прокладено понтонний міст та відновляться пасажирські перевезення, але нестійка погода поки що не дає здійснити цей план.

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У Хабаровському краї списки туристів перестали узгоджувати, посилаючись на технічні складнощі. «Після тижня розглядів причиною нам назвали складнощі з оформленням документів – нібито не було зрозуміло, які печатки китайські прикордонники мають ставити на документах про безвізовий перетин кордону – вони ставили електронні, а наших прикордонників це не влаштовувало, але тепер уже все вирішено та поїздки можуть скоро відновитися», – розповідає менеджер однієї з хабарівських туристичних компаній.

Щоправда, є нюанс: прикордонний пункт у Хабаровську, через який йшов основний потік туристів, закрився до весни – і до початку навігації. Але влада регіону обіцяє «ось-ось» відкрити для безвізових туристів прикордонний перехід за п'ять годин їзди від Хабаровська. У результаті безвізові групові поїздки до Китаю зараз відбуваються лише через Приморський край.

Безвізового режиму між Росією та Китаєм немає, незважаючи на багаторічні переговори щодо його запровадження. Безвізові поїздки організованих груп за міжурядовою угодою офіційно відновилися після «пандемійної» паузи з 1 серпня, але, як зізнаються представники туристичного бізнесу, регулярне відправлення туристів почалося у вересні-жовтні. Китайські компанії не поспішали відправляти своїх клієнтів до Росії, тому найчастіше безвізовим режимом користувалися росіяни.

Тим часом Китай з 1 грудня ввів на рік безвізовий режим в'їзду до країни для громадян п'яти країн Євросоюзу – Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Франції та Італії. Їхні громадяни зможуть в'їжджати за своїм паспортом до КНР з діловими чи туристичними цілями на строк до 15 днів. Китай вирішив піти на такий експеримент, щоб полегшити переміщення людей між КНР та зовнішнім світом на благо інтенсивного розвитку та підтримки високого рівня відкритості, пояснював представник китайського МЗС.