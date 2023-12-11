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Чого не потрібно робити, якщо військовий потрапив у полон: роз'яснення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чого не потрібно робити, якщо військовий потрапив у полон: роз'яснення
Як зауважує блогер, українським військовим заважає публічність, а саме те, що будь-хто може з легкістю порушити процес їхнього обміну
фото: СБУ

«З 7 липня цього року офіційних обмінів не було, але насправді обміни відбуваються регулярно»

З 7 липня цього року офіційних обмінів не було, але насправді обміни відбуваються регулярно. Для того, щоб не перешкоджати цьому процесу потрібно дотримуватися низки правил, зокрема зберігати мовчання про повернення захисників. Про це заявив журналіст та блогер Апостол Дмитро Карпенко в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай на каналі «Ramina».

«З боку армії РФ є командири, які хочуть забирати своїх солдатів. Вони виходять на наших військових, і відбуваються польові обміни. І тоді є домовленість, що немає публічності, преси та камер. А коли наші повертаються, їх інструктують, що подзвоніть додому, і скажіть нікому не писати, що їх обміняли. Адже є ще інші наші військовополонені. І є домовленість, яку не варто порушувати. Тому, якщо ваш родич знайшовся, дочекайтеся його, порадійте, але не публікуйте у соціальній мережі. Адже у ФСБ побачать, що «повз» Москву був обмін», – розповів Карпенко.

Як зауважує блогер, українським військовим заважає публічність, а саме те, що будь-хто може з легкістю порушити процес їхнього обміну.

«Наприклад, обмін може бути у четвер, а якісь недоблогер чи політичний діяч дізнається про це. Він пише допис: завтра обмін. Що відбувається: обмін скасовується. А тепер подзвони всім родичам у списку, кого мали обміняти, і поясни, чому обмін не відбувся», – каже журналіст.

Карпенко пояснює, що не варто публікувати інформації про українських військових, які потрапили в полон, адже це може погіршити їхню ситуацію.

«Є випадки, коли наші солдати встигали одягти цивільний одяг, і потім потрапляли у полон. А, коли рідні публікували їхні дані у соцмережах, з'ясовувалося, що вони військові. Тож до них застосовувалися окупантами інші методі. Чим ми відрізняємося від РФ, тим, що у нас є спеціальний орган, який веде облік, який займається військовополоненими. Є центр в СБУ, є Національне інформаційне бюро з питань військовополонених. У нас є процедура взаємодії державних органів з населенням. Створити «вагу» своєму родичу, щоб його обміняли, це так не працює», – додав він.

Нагадаємо, Росія фактично заморозила обмін полоненими з Україною з серпня цього року. 

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 28 тис. цивільних українців зараз перебуває у полоні окупантів.

До слова, український захисник, кікбоксер із Чернігова 30-річний Олексій Ануля, який захищав від ворога рідну Чернігівщину і пробув у російському полон і 9 місяців, розповів про пережиті знущання і катування, яких зазнав від окупантів.

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Теги: росія війна полон обмін полоненими журналіст

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