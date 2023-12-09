Офіс генпрокурора назвав компанію-виробника «Шахедів», якими атакують Україну

Розробником та виробником БПЛА є компанія Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) Ісламської Республіки Іран

Прокурори надіслали запити до 9 країн, аби вставити шляхи постачання комплектуючих деталей

Ударні безпілотники типу Shahed-131\136, якими Росія обстрілює Україну, виробляє іранська державна авіабудівна компанія Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company. Таку інформацію надав Офіс генпрокурора у відповідь на запит «Суспільного».

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«Отримано висновки експертних досліджень, згідно з якими БПЛА з маркуванням «Герань-2» ідентифіковано як БПЛА камікадзе типу Shahed-136. Інший вилучений зразок під назвою «Герань-1» ідентифіковано як ударний БПЛА камікадзе Shahed-131. Розробником та виробником вказаних БПЛА є компанія Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) Ісламської Республіки Іран», – сказано в документі.

Водночас в листі немає висновків щодо ударних безпілотників інших типів, ймовірно, Mohajer-6, «Італмас» та інших.

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«Після проведення експертиз можна буде отримати відомості про застосування нових типів безпілотників, у тому числі «Італмас», чи інших. Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях триває», – вказано у листі.

На запитання щодо закордонних компонентів, які виявляють в дронах, прокуратура зазначила, що надіслала запити до 9 країн, аби вставити шляхи постачання комплектуючих деталей. Перелік країн не уточнюється.

Нагадаємо, із середини 2023 року Росія намагається вдосконалити іранські ударні дрони типу Shahed на основі досвіду їхнього застосування.

«Росія все частіше використовує Shahed у масованих атаках, намагаючись подолати українську протиповітряну оборону. Однак Україна продовжує успішно нейтралізувати більшість озброєнь, що надходять», – додали у розвідці.

Раніше повідомлялося, що окупанти фарбують чорні «Шахеди» з балончика.