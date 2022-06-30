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    Політика

    Син ексдиктатора став президентом Філіппін

    Батько новообраного президента правив країною з&nbsp;1965 до 1986 року - Син ексдиктатора став президентом Філіппін
    Батько новообраного президента правив країною з 1965 до 1986 року

    Народ Філіппін дав Фердинанду Маркосу найбільший електоральний мандат

    Президентом Філіппін став 64-річний син диктатора Фердинанда Маркоса, який правив країною з 1965 до 1986 року, в Манілі він прийняв присягу. Про це пише російська служба ВВС.

    Фердинанд Маркос, відомий на прізвисько Бонгбонг, з величезною перевагою переміг на президентських виборах у травні, за нього проголосувало понад 31 млн виборців.

    У своїй першій президентській промові він подякував виборцям за те, що вони дали йому «найбільший електоральний мандат в історії філіппінської демократії».

    Бонгбонг Маркос оцінив спадщину свого батька.

    «Колись я знав людину, яка побачила, як мало ми досягли з часу проголошення незалежності. Вона це змінила. Тепер настала черга його сина. Від мене жодних відмовок ви не почуєте», – сказав новий президент країни.

    Раніше повідомлялося, що наступного року Путін не буде президентом Росії: ексглава Мі-6 назвав причину.

    Тим часом уперше в історії Угорщини президентом стала жінка.

    Теги: росія окупанти війна Україна президент окупація #stoprussia
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    Син ексдиктатора став президентом Філіппін