Батько новообраного президента правив країною з 1965 до 1986 року

Народ Філіппін дав Фердинанду Маркосу найбільший електоральний мандат

Президентом Філіппін став 64-річний син диктатора Фердинанда Маркоса, який правив країною з 1965 до 1986 року, в Манілі він прийняв присягу. Про це пише російська служба ВВС.

Фердинанд Маркос, відомий на прізвисько Бонгбонг, з величезною перевагою переміг на президентських виборах у травні, за нього проголосувало понад 31 млн виборців.

У своїй першій президентській промові він подякував виборцям за те, що вони дали йому «найбільший електоральний мандат в історії філіппінської демократії».

Бонгбонг Маркос оцінив спадщину свого батька.

«Колись я знав людину, яка побачила, як мало ми досягли з часу проголошення незалежності. Вона це змінила. Тепер настала черга його сина. Від мене жодних відмовок ви не почуєте», – сказав новий президент країни.

Раніше повідомлялося, що наступного року Путін не буде президентом Росії: ексглава Мі-6 назвав причину.

Тим часом уперше в історії Угорщини президентом стала жінка.