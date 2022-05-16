  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Агія Загребельська
рус
    Думки вголос

    Філіппіни: про неможливе, що стало можливим

    • Агія Загребельська

      українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Новообраний президент Філіппін Фердінанд Маркос-молодший - Філіппіни: про неможливе, що стало можливим
    Новообраний президент Філіппін Фердінанд Маркос-молодший
    фото: АР

    Наступні шість років лідером Філіппін буде сумнівний політик

    36 років тому батько Фердінанда «Бонгбонг» Маркоса-молодшого, жорстокий клептократ, який занурив країну в корупцію, кумівство, бідність та репресії – втік з Філіппін.

    Проти родини Маркоса досі тривають судові процеси в США, в тому числі кримінальні.

    Але зі сплином 36 років його молодший син взяв реванш і переміг на виборах у Філіппінах з історичним відривом від конкурентів.

    Дехто каже, що це завдяки занадто молодому населенню Філіппін, які не пам’ятають спадщину родини Маркоса, а в школах це не викладали.

    Дехто звинувачує в цьому компанію з дезінформації, що була вдало та активно проведена штабом Маркоса у Фейсбук та Тік-ток, з одночасною повною відмовою від спілкування з західною пресою та достатньо популістичною виборчою повісткою.

    Проте, як би там не було, але шість років лідером Філіппін буде він.

    В його команді також донька Дутерте, екс-лідера Філіппін, проти якого зараз іде розслідування в Міжнародному кримінальному суді щодо його «війни з наркотиками», в результаті якої, за даними поліції, загинули понад 6000 людей.

    І Байден, і Сі вже привітали Маркоса з перемогою.

    На брифінгах Білий дім та Держдеп кажуть про готовність працювати з Маркосом та почати фактично історію відносин з чистого аркушу.

    Однак, очевидно, це ще одне складне випробування для адміністрації – взаємодія з можливо автократичним режимом.

    І це доведеться робити, щоб не дати КНР отримати стратегічно важливу перемогу на Філіппінах.

    Конкурентка Маркоса на виборах – Лені Робредо, визнала поразку, попри протести проти його перемоги, які почали спалахувати по країні.

    Але в кінці своєї промови пообіцяла створити неурядову організацію з «найширшою волонтерською мережею в історії нашої країни».

    Джерело: блог Агії Загребельської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США вибори реванш Філіппіни розслідування #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ігор Тишкевіч
    Ігор Тишкевіч

    Аналітик «Українського інституту майбутнього»

    Агія Загребельська
    Агія Загребельська

    українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Костянтин Машовець
    Костянтин Машовець

    Координатор групи «Информационное сопротивление»

    Альфред Кох
    Альфред Кох

    Російський державний діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Філіппіни: про неможливе, що стало можливим