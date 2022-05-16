Філіппіни: про неможливе, що стало можливим

українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Наступні шість років лідером Філіппін буде сумнівний політик

36 років тому батько Фердінанда «Бонгбонг» Маркоса-молодшого, жорстокий клептократ, який занурив країну в корупцію, кумівство, бідність та репресії – втік з Філіппін.

Проти родини Маркоса досі тривають судові процеси в США, в тому числі кримінальні.

Але зі сплином 36 років його молодший син взяв реванш і переміг на виборах у Філіппінах з історичним відривом від конкурентів.

Дехто каже, що це завдяки занадто молодому населенню Філіппін, які не пам’ятають спадщину родини Маркоса, а в школах це не викладали.

Дехто звинувачує в цьому компанію з дезінформації, що була вдало та активно проведена штабом Маркоса у Фейсбук та Тік-ток, з одночасною повною відмовою від спілкування з західною пресою та достатньо популістичною виборчою повісткою.

Проте, як би там не було, але шість років лідером Філіппін буде він.

В його команді також донька Дутерте, екс-лідера Філіппін, проти якого зараз іде розслідування в Міжнародному кримінальному суді щодо його «війни з наркотиками», в результаті якої, за даними поліції, загинули понад 6000 людей.

І Байден, і Сі вже привітали Маркоса з перемогою.

На брифінгах Білий дім та Держдеп кажуть про готовність працювати з Маркосом та почати фактично історію відносин з чистого аркушу.

Однак, очевидно, це ще одне складне випробування для адміністрації – взаємодія з можливо автократичним режимом.

І це доведеться робити, щоб не дати КНР отримати стратегічно важливу перемогу на Філіппінах.

Конкурентка Маркоса на виборах – Лені Робредо, визнала поразку, попри протести проти його перемоги, які почали спалахувати по країні.

Але в кінці своєї промови пообіцяла створити неурядову організацію з «найширшою волонтерською мережею в історії нашої країни».

Джерело: блог Агії Загребельської

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