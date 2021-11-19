Філіппіни відкриються для вакцинованих туристів
В'їзд буде дозволений лише особам, які завершили імунізацію від коронавірусу
Філіппіни планують найближчим часом почати приймати повністю вакцинованих від коронавірусу іноземних мандрівників з країн із низьким рівнем поширення інфекції. Як ідеться у заяві Міністерства туризму країни, ця подія буде довгоочікуваною.
За словами міністра туризму Бернадетти Ромуло-Пуят, міжвідомча цільова група з боротьби з коронавірусом на Філіппінах «в принципі схвалила в'їзд повністю вакцинованих туристів з країн і територій, що входять у зелений список».
«Допуск туристів з таких країн або територій, більшість населення яких вакциновано і має низький рівень поширення інфекції, дуже допоможе нашим зусиллям з відновлення, в тому числі збільшенню числа мандрівників. Цей крок також допоможе зміцнити довіру споживачів, яка вносить великий внесок у зростання ВВП», – заявила вона.
Відзначається, що в'їзд буде дозволений лише особам, які завершили імунізацію препаратами, схваленими Управлінням з безпеки продуктів і медикаментів Філіппін або Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Влада Філіппін вже дозволили використання Pfizer і Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Janssen, Sinopharm і Covovax і навіть російський «Супутник V».
Раніше президент Філіппін Родріго Дутерте заявляв, що місцева влада країни буде покарана за повільне впровадження програми вакцинації від коронавірусу.
Раніше Камбоджа скасувала карантин після щеплення 86% населення.
У жовтні також Таїланд заявив про відкриття кордонів для туристів із 46 країн.
Тим часом ЄС оновив «зелений список» країн для подорожей. України наразі у ньому немає.
Нагадаємо, 9 листопада Європейський Союз виключив Україну із країн «зеленого списку».
Втім, ЄС зберігає можливості для подорожей: які країни дозволяють в'їзд українцям.