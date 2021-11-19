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    Філіппіни відкриються для вакцинованих туристів

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    Влада Філіппін поки не називає дату, коли країна почне приймати іноземних туристів - Філіппіни відкриються для вакцинованих туристів
    Влада Філіппін поки не називає дату, коли країна почне приймати іноземних туристів
    фото з відкритих джерел

    В'їзд буде дозволений лише особам, які завершили імунізацію від коронавірусу

    Філіппіни планують найближчим часом почати приймати повністю вакцинованих від коронавірусу іноземних мандрівників з країн із низьким рівнем поширення інфекції. Як ідеться у заяві Міністерства туризму країни, ця подія буде довгоочікуваною.

    За словами міністра туризму Бернадетти Ромуло-Пуят, міжвідомча цільова група з боротьби з коронавірусом на Філіппінах «в принципі схвалила в'їзд повністю вакцинованих туристів з країн і територій, що входять у зелений список».

    «Допуск туристів з таких країн або територій, більшість населення яких вакциновано і має низький рівень поширення інфекції, дуже допоможе нашим зусиллям з відновлення, в тому числі збільшенню числа мандрівників. Цей крок також допоможе зміцнити довіру споживачів, яка вносить великий внесок у зростання ВВП», – заявила вона.

    Відзначається, що в'їзд буде дозволений лише особам, які завершили імунізацію препаратами, схваленими Управлінням з безпеки продуктів і медикаментів Філіппін або Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Влада Філіппін вже дозволили використання Pfizer і Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Janssen, Sinopharm і Covovax і навіть російський «Супутник V».

    Раніше президент Філіппін Родріго Дутерте заявляв, що місцева влада країни буде покарана за повільне впровадження програми вакцинації від коронавірусу.

    Раніше Камбоджа скасувала карантин після щеплення 86% населення.

    У жовтні також Таїланд заявив про відкриття кордонів для туристів із 46 країн.

    Тим часом ЄС оновив «зелений список» країн для подорожей. України наразі у ньому немає.

    Нагадаємо, 9 листопада Європейський Союз виключив Україну із країн «зеленого списку».

    Втім, ЄС зберігає можливості для подорожей: які країни дозволяють в'їзд українцям.

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    Теги: Таїланд відпочинок туризм Філіппіни карантин щеплення вакцинація мандрівка
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    Філіппіни відкриються для вакцинованих туристів