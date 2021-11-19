Філіппіни відкриються для вакцинованих туристів

Влада Філіппін поки не називає дату, коли країна почне приймати іноземних туристів

В'їзд буде дозволений лише особам, які завершили імунізацію від коронавірусу

Філіппіни планують найближчим часом почати приймати повністю вакцинованих від коронавірусу іноземних мандрівників з країн із низьким рівнем поширення інфекції. Як ідеться у заяві Міністерства туризму країни, ця подія буде довгоочікуваною.

За словами міністра туризму Бернадетти Ромуло-Пуят, міжвідомча цільова група з боротьби з коронавірусом на Філіппінах «в принципі схвалила в'їзд повністю вакцинованих туристів з країн і територій, що входять у зелений список».

«Допуск туристів з таких країн або територій, більшість населення яких вакциновано і має низький рівень поширення інфекції, дуже допоможе нашим зусиллям з відновлення, в тому числі збільшенню числа мандрівників. Цей крок також допоможе зміцнити довіру споживачів, яка вносить великий внесок у зростання ВВП», – заявила вона.

Відзначається, що в'їзд буде дозволений лише особам, які завершили імунізацію препаратами, схваленими Управлінням з безпеки продуктів і медикаментів Філіппін або Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Влада Філіппін вже дозволили використання Pfizer і Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Janssen, Sinopharm і Covovax і навіть російський «Супутник V».

Раніше президент Філіппін Родріго Дутерте заявляв, що місцева влада країни буде покарана за повільне впровадження програми вакцинації від коронавірусу.

Раніше Камбоджа скасувала карантин після щеплення 86% населення.

У жовтні також Таїланд заявив про відкриття кордонів для туристів із 46 країн.

Тим часом ЄС оновив «зелений список» країн для подорожей. України наразі у ньому немає.

Нагадаємо, 9 листопада Європейський Союз виключив Україну із країн «зеленого списку».

Втім, ЄС зберігає можливості для подорожей: які країни дозволяють в'їзд українцям.