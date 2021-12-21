Філіппіни потерпають від супертайфуну: кількість жертв наближається до 400

Понад 380 тисяч людей залишили свої оселі та прибережні курорти

500 людей отримали поранення, 56 осіб зникли безвісти

Щонайменше 375 людей загинули внаслідок супертайфуну Рай, який накрив Філіппіни 14 грудня. Про це повідомляє AFP з посиланням на дані національної поліції.

Зокрема, поліція повідомила про 167 випадків смерті в регіоні Карага, який включає Дінагат, Сіаргао та північно-східну частину Мінданао.

На острові Бохоль загинули щонайменше 94 особи.

Як повідомляється, ще 500 людей отримали поранення, 56 осіб зникли безвісти.

Понад 380 тисяч людей залишили свої оселі та прибережні курорти.

Напередодні повідомлялося, що кількість жертв тайфуну Райна Філіппінах збільшилася до 208. Супертайфун Рай обрушився на Філіппіни 14 грудня. Це вже 15-й за рахунком тайфун на Філіппінах цього року.

18 грудня циклон продовжив шлях у напрямку В'єтнаму. За даними в'єтнамського Національного координаційного комітету по боротьбі з наслідками стихійних лих, в регіоні оголошено штормове попередження, всі служби надзвичайних ситуацій переведені в стан підвищеної готовності.

До слова, територією п’яти американських штатів 10 грудня пронеслися потужні торнадо. Внаслідок стихії загинули десятки людей. Руйнівний ураган пронісся штатами Кентуккі, Арканзас, Теннессі, Іллінойс та Міссурі. Найбільше жертв зафіксували у північно-західному штаті Кентуккі.

Також повідомлялося, що місто Аліканте (Іспанія) накрив град.

Ще у центральному В'єтнамі в результаті стихії загинули не менше 18 людей або пропали безвісти, зруйновані будинки і пошкоджені дороги. У країні пройшли сильні дощі, які викликали повені та зсуви.

Як повідомлялося, через сильний снігопад працівники і відвідувачі данської IKEA ночували в магазині.

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