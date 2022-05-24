  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Наступного року Путін не буде президентом Росії: ексглава Мі-6 назвав причину

    Путіна &laquo;постійно&raquo; супроводжує медична бригада - Наступного року Путін не буде президентом Росії: ексглава Мі-6 назвав причину
    Путіна «постійно» супроводжує медична бригада
    фото з відкритих джерел

    За словами колишнього керівника британської розвідки, диктатору загрожує навіть смерть

    За словами колишнього керівника МІ-6 сера Річарда Дірлава, президент Росії Володимир Путін може залишитися поза владою до наступного року. За словами колишнього агента британської спецслужби, це не пов’язано з війною в Україні, а зі станом здоров’я 69-річного глави держави.

    «Я не думаю, що він буде живий у 2023 році», – сказав Дірлав у подкасті One Decision. Незабаром Путін, «Імовірно, його відправлять в «санаторій», з якого він не стане лідером Росії», – припускає Дірлав, який був главою британської розвідки з 1999 по 2004 рік.

    Крістофер Стіл, інший колишній співробітник британської МІ-6, прокоментував стан здоров'я Путіна минулого тижня. За його словами, російський президент пропустив кілька зустрічей воєнного часу через лікування.

    «Засідання Ради безпеки, які мають тривати цілу годину, фактично поділені на кілька секцій» , — сказав радіостанції LBC Стіл, який написав досьє на Дональда Трампа і ймовірне втручання Москви у вибори в США 2016 року.

    За словами Стіла, Путіна «постійно» супроводжує медична бригада. У ЗМІ місяцями ходили різні повідомлення – говорили про лейкемію, рак щитовидної залози та хворобу Паркінсона.

    Кремлівські керівники почали обговорення кандидатур можливих наступників Путіна.

    Нагадаємо, 13 травня керівник військової розвідки України Кирило Буданов повідомив, що в Росії вже відбувається переворот з метою повалення Путіна, який серйозно хворий на рак.

    Читайте також: Українська розвідка дізналася, коли Путін остаточно вирішив розпочати війну
    Теги: росія окупанти ЗМІ США війна путін смерть Україна президент окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Наступного року Путін не буде президентом Росії: ексглава Мі-6 назвав причину