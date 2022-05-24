Наступного року Путін не буде президентом Росії: ексглава Мі-6 назвав причину

За словами колишнього керівника МІ-6 сера Річарда Дірлава, президент Росії Володимир Путін може залишитися поза владою до наступного року. За словами колишнього агента британської спецслужби, це не пов’язано з війною в Україні, а зі станом здоров’я 69-річного глави держави.

«Я не думаю, що він буде живий у 2023 році», – сказав Дірлав у подкасті One Decision. Незабаром Путін, «Імовірно, його відправлять в «санаторій», з якого він не стане лідером Росії», – припускає Дірлав, який був главою британської розвідки з 1999 по 2004 рік.

Крістофер Стіл, інший колишній співробітник британської МІ-6, прокоментував стан здоров'я Путіна минулого тижня. За його словами, російський президент пропустив кілька зустрічей воєнного часу через лікування.