Наступного року Путін не буде президентом Росії: ексглава Мі-6 назвав причину
За словами колишнього керівника британської розвідки, диктатору загрожує навіть смерть
За словами колишнього керівника МІ-6 сера Річарда Дірлава, президент Росії Володимир Путін може залишитися поза владою до наступного року. За словами колишнього агента британської спецслужби, це не пов’язано з війною в Україні, а зі станом здоров’я 69-річного глави держави.
«Я не думаю, що він буде живий у 2023 році», – сказав Дірлав у подкасті One Decision. Незабаром Путін, «Імовірно, його відправлять в «санаторій», з якого він не стане лідером Росії», – припускає Дірлав, який був главою британської розвідки з 1999 по 2004 рік.
Крістофер Стіл, інший колишній співробітник британської МІ-6, прокоментував стан здоров'я Путіна минулого тижня. За його словами, російський президент пропустив кілька зустрічей воєнного часу через лікування.
«Засідання Ради безпеки, які мають тривати цілу годину, фактично поділені на кілька секцій» , — сказав радіостанції LBC Стіл, який написав досьє на Дональда Трампа і ймовірне втручання Москви у вибори в США 2016 року.
За словами Стіла, Путіна «постійно» супроводжує медична бригада. У ЗМІ місяцями ходили різні повідомлення – говорили про лейкемію, рак щитовидної залози та хворобу Паркінсона.
Кремлівські керівники почали обговорення кандидатур можливих наступників Путіна.
Нагадаємо, 13 травня керівник військової розвідки України Кирило Буданов повідомив, що в Росії вже відбувається переворот з метою повалення Путіна, який серйозно хворий на рак.