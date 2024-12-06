Сирійські повстанці підійшли до ключового міста на шляху до Дамаску

Повстанці скористалися швидким захопленням Алеппо на півночі та Хами у західно-центральній Сирії, просуваючись до Хомса

Повстанські сили Сирії, продовжуючи свій блискавичний наступ на війська Башара Асада, наблизилися до великого міста Хомс у центральній Сирії, яке відкриває шлях до столиці Дамаск. Про це повідомляє Reuters.

Повстанці заявили, що вони захопили міста Талбіса та Растан, наблизившись на кілька кілометрів до Хомса, ключового міста на перехресті доріг, що зв'язують столицю Дамаск із прибережними районами, підконтрольними Асаду.

Повстанці скористалися швидким захопленням Алеппо на півночі та Хами у західно-центральній Сирії, просуваючись до Хомса.

Оперативний штаб повстанців у своєму онлайн-пості закликав жителів Хомса повстати, написавши: «Ваш час настав».

Захоплення Хомса відріже Дамаск від узбережжя, давнього оплоту алавітської меншини Асада, де його російські союзники мають військово-морську та авіабазу.

Російські бомбардування вночі зруйнували міст Рустан на шосе М5, головному маршруті до Хомса, щоб не дати повстанцям використовувати його для просування, повідомив агентству Reuters офіцер сирійської армії.

«По мосту було завдано не менше восьми ударів», - додав він.

Сирійський центр з прав людини, група моніторингу, що базується у Великій Британії, повідомила, що тисячі людей почали тікати з Хомса у напрямку середземноморських прибережних регіонів Латакія і Тартус, оплотів уряду.

Нагадаємо, ситуація для росіян у Сирії погіршується. Опозиційні до підтримуваного Росією режиму Асада сили активно просуваються на південь країни, відбулись перші міські бої у містах Хама, Хомс та Сувейда. Про це у понеділок, 2 грудня, повідомило Головне управління розвідки МО України. За даними ГУР, військовий контингент РФ втік із Хами та евакуювався до бази «Хмеймім». Керівник розташованого у Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник Алєксандр Журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада.

Також розвідка повідомила, що на тлі панічної втечі російських військ в арабомовних пабліках набула активного поширення новина про відставку командувача контингенту РФ генерала Кісєля.

До Москви «на килим» також викликали полковника Вадима Байкулова, який командував підрозділом російських спецпризначенців – він має пояснити, чому підлеглий йому особовий склад зазнав втрат вбитими, а військова техніка в Алеппо була захоплена.

Варто зазначити, що громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни. Основні учасники конфлікту – регулярні військові формування, які виступають на стороні президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання.