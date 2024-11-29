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Боротьба з режимом Асада. Сили сирійської опозиції досягли околиць Алеппо

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Боротьба з режимом Асада. Сили сирійської опозиції досягли околиць Алеппо
Сирійська опозиція почала активний наступ ще уранці 27 листопада
фото з відкритих джерел

Сирійська армія у відповідь заявила, що співпрацює з РФ та «дружніми силами», щоб відновити позиції та відновити ситуацію

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сили опозиції після двох днів зіткнень узяли під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшли до околиць Алеппо. Про це повідомляє телеканал Haber Türk.

Сирійська опозиція почала активний наступ ще уранці 27 листопада. Управління операцією, яка отримала назва «Стримування агресії» проводить нещодавно створене Командування військовими операціями сил сирійської опозиції, яке включає низку озброєних фракцій.

Група «Хайят Тахрір аш-Шам» (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил, заявила про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони. Опозиційні сили досягли околиць міста Алеппо, наблизившись до його зовнішніх районів на відстань кілометра. 

Також у повідомленнях йдеться про атаку на військовий аеропорт Найраб, під час якої було знищено один з урядових гелікоптерів.

Урядові війська Башара Асада за підтримки російських повітряних сил завдали масованих ударів по позиціях опозиції. Унаслідок боїв є значні втрати з обох сторін, медіа повідомили про загибель іранського генерала.

Сирійська армія заявила, що співпрацює з Росією та неназваними «дружніми силами», щоб відновити позиції та відновити ситуацію.ʼ

Нагадаємо, ситуація на півночі Сирії стрімко загострюється: за останню добу внаслідок зіткнень із повстанцями «Хайат Тахрір аш-Шам» було вбито близько 200 бойовиків «Хізбалли», солдатів іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), а також сирійських та російських військових. Серед загиблих іранський бригадний генерал Кайюмaрс Пур Хашемі. Про це повідомляє Сursorinfo.

Раніше ізраїльська армія провела операцію, в ході якої з повітря були знищені об'єкти, що належать до штаб-квартири розвідки «Хезболли» в Сирії. Ліквідовано керівника розвідувального підрозділу угруповання Махмуда Мохаммеда Шахіна. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Військові повідомляють, що удар був завданий по центральному розвідувальному органу «Хезболли», який відповідає за аналіз розвідувальної інформації, управління розвідувальною діяльністю та, за можливості, збір і виявлення розвідувальної інформації.

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Теги: армія аеропорт опозиція втрати наступ Сирія

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