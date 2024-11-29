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Сили сирійської опозиції увійшли в Алеппо – Associated Press

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сили сирійської опозиції увійшли в Алеппо – Associated Press
Для просування повстанці використовували безпілотники, яких досі на озброєнні не мали
фото: Omar Albam, АР

Це перший наступ на Алеппо з боку опозиційних сил із 2016 року, коли їх витіснили зі східних районів міста сирійські урядові війська за підтримки Росії, Ірану та союзних угруповань

Опозиційні сили у Сирії увійшли в друге за величиною місто країни Алеппо. Про це повідомляє Associated Press. 

Зазначається, що на західній околиці відбулися зіткнення між повстанцями та урядовими військами. 

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, у п’ятницю повстанці підірвали два заміновані автомобілі на західній околиці Алеппо. Командир опозиційних військ у соцмережах закликав жителів міста до співпраці.

Водночас сирійські державні ЗМІ повідомили, що випущені повстанцями снаряди влучили у студентські гуртожитки університету Алеппо, внаслідок чого загинули двоє людей.

Це перший наступ на Алеппо з боку опозиційних сил із 2016 року, коли їх витіснили зі східних районів міста сирійські урядові війська за підтримки Росії, Ірану та союзних угруповань.

Крім того, у п'ятницю повстанці вели наступ на місто Саракаб у північно-західній провінції Ідліб – стратегічну територію, яка забезпечує постачання в Алеппо.

Вони також заявили про взяття під контроль району науково-дослідного центру, розташованого за 4 кілометри від західної околиці Алеппо, проте пов’язані із сирійським урядом ЗМІ це заперечують.

На оприлюдненому повстанцями відео видно, що для просування вони використовували безпілотники, яких досі на озброєнні не мали.

Нагадаємо, у Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сили опозиції після двох днів зіткнень узяли під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшли до околиць Алеппо.  

Сирійська опозиція почала активний наступ ще уранці 27 листопада. Управління операцією, яка отримала назва «Стримування агресії» проводить нещодавно створене Командування військовими операціями сил сирійської опозиції, яке включає низку озброєних фракцій.

Ситуація на півночі Сирії стрімко загострюється: за останню добу внаслідок зіткнень із повстанцями «Хайат Тахрір аш-Шам» було вбито близько 200 бойовиків «Хізбалли», солдатів іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), а також сирійських та російських військових. Серед загиблих іранський бригадний генерал Кайюмaрс Пур Хашемі. Про це повідомляє Сursorinfo.

Раніше ізраїльська армія провела операцію, в ході якої з повітря були знищені об'єкти, що належать до штаб-квартири розвідки «Хезболли» в Сирії. Ліквідовано керівника розвідувального підрозділу угруповання Махмуда Мохаммеда Шахіна. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Військові повідомляють, що удар був завданий по центральному розвідувальному органу «Хезболли», який відповідає за аналіз розвідувальної інформації, управління розвідувальною діяльністю та, за можливості, збір і виявлення розвідувальної інформації.

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Теги: місто відео наступ Сирія

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