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Росія вдарила по Запоріжжю та Миколаєву, є загиблі і поранені: головне за ніч

Ірина Бура
glavcom.ua
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Росія вдарила по Запоріжжю та Миколаєву, є загиблі і поранені: головне за ніч
фото: ДСНС

Головні новини ночі проти 10 листопада

Росія вдарила по Запоріжжю: є жертва, серед постраждалих – діти, росіяни атакували Миколаїв дронами: горять житлові будинки, є загиблі, окупанти просунулися на Покровському напрямку. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 11 листопада, щоб ви були в курсі подій. 

Росія вдарила по Запоріжжю: є жертва, серед постраждалих – діти

Окупанти в ніч проти 11 листопада завдали 3 авіаудари по Запоріжжю. Одна людина загинула, девʼятеро поранені.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, за попередніми даними, внаслідок атаки загинув чоловік. Дев’ятеро людей звернулись до лікарів за меддопомогою через травми. Серед постраждалих – дівчина 15 років та два хлопчики 4 та 17 років.

Внаслідок обстрілу вибуховою хвилею частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджено гуртожиток і будівлю автосалону.

Росіяни атакували Миколаїв дронами: горять житлові будинки, є загиблі

В ніч проти 11 листопада у Миколаєві виникли пожежі у житлових будинках. Місто атакували російські ударні дрони.

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, сталися пожежі в житлових будинках.

В свою чергу мер міста Олександр Сєнкевич додав, що є пошкодження у житловій забудові.

На Сумщині росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру, є загиблий та поранена

У Свеській громаді Шосткинського району окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру – загинув чоловік, жінка отримала важкі поранення. Як повідомив Офіс Генерального прокурора, окупанти з території російської федерації з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Свеської громади Шосткинського району. Внаслідок атаки ворога загинув 52-річний чоловік, 58-річна жінка отримала тяжкі поранення.

У «Резерв+» онлайн-відстрочку оформили вже близько 40 тис. українців

У «Резерв+» онлайн-відстрочку оформили вже близько 40 тис. українців. Як повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, це відбулося лише за перші два дні роботи послуги.

У перші ж години був шалений запит на онлайн-відстрочку. Цей запит подали близько 10 тис. людей.

Зараз є певне навантаження на реєстр «Оберіг».

Окупанти просунулися на Покровському напрямку – ISW

Окупанти просунулися на Покровському напрямку – на південь від Новоолексіївки. Цю інформацію містить оприлюднений 11 листопада звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

На «українському плацдармі» в Курській області 11 листопада російські та українські війська досягли просування. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 листопада, показують, що українські сили нещодавно просунулися на північ від Новоіванівки, а російські сили просунулися в районі Поселення, Погребків, Суджі.

Російські війська продовжували наступальні дії на північ від Харкова та в районі Вовчанська і Стариці, але підтверджених змін на лінії фронту не було. 

На Луганщині російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але жодних підтверджених змін лінії фронту не було.

На Донеччині окупанти також продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, але знову ж таки – жодного підтвердження цьому не було.

На Запорізькому напрямку: російські війська атакували в районі Торецька – поблизу Диліївки, Щербинівки і Неліпівки.

У Росії злетіли бомбардувальники Ту-95: зафіксовано пуски крилатих ракет

У понеділок вранці Повітряні сили поінфомували, що в Росії зафіксований зліт восьми бортів Ту-95МС.

Вже о 6:25 Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками.

Станом на 07:50 з’явилося повідомлення, що МіГ-31К здійснили пуски ракет.

 

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Теги: окупанти наступ поранення Віталій Кім Іван Федоров реєстр місто послуги чоловік жінка Миколаїв прокурор росіяни

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