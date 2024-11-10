ЗСУ відновили позиції під Сіверськом і Покровськом – ISW

Фіксується просування російських окупантів поблизу Кремінної, Курахового, та на Покровському напрямку

Сили оборони України відновили раніше втрачені позиції поблизу Сіверська та Покровська. Цю інформацію містить оприлюднений 10 листопада звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ в Росії

На «українському плацдармі» в Курській області 10 листопада продовжувалися обмежені зіткнення, однак ані ЗСУ, ані війська РФ не досягли просування.

Російські джерела стверджували, що 9 листопада російські війська відбили українську транскордонну атаку поблизу Нового Путу.

фото: ISW

Харківщина

10 листопада російські війська продовжували наступальні дії на північ від Харкова в районі Липців і на північний схід від Харкова в районі Вовчанська, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

фото: ISW

Речник Харківського угруповання військ України підполковник Євгеній Романов заявив, що невеликі російські піхотні групи за підтримки авіації та артилерії атакують Вовчанськ, російські війська не використовують бронетехніку під час штурмів на цьому напрямку. Романов зазначив, що погані погодні умови на цьому напрямку значно вплинула на операції російських і українських безпілотників і артилерії.

Луганщина

Російські війська нещодавно незначно просунулися на північний захід від Кремінної під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 листопада, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися в межах північно-східних Тернів – на північний захід від Кремінної.

фото: ISW

10 листопада російські блогери повідомили, що російські війська також просунулися на південний захід від Стельмахівки – на північний захід від Сватового, і далі в межах північних Тернів, але ISW не підтвердили це візуально.

Донеччина

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська нещодавно відновили втрачені позиції на сіверському напрямку на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі 10 листопада.

Опубліковані 8 листопада геолокаційні кадри свідчать про те, що українські сили нещодавно відновили втрачені позиції в північній Білогорівці.

Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на 1,5 кілометри від Івано-Дарівки, але ISW не знайшло візуального підтвердження цьому.

9 і 10 листопада російські війська вели наступальні операції в районі Верхньокам'янського на схід від Сіверська і Білогорівки.

фото: ISW

«Південна вісь»

Російські окупанти 10 листопада продовжували наступальні дії на заході Запорізької області, але не просунулися.

фото: ISW

10 листопада російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

9 і 10 листопада російські війська вели наступальні дії на північний схід від Часового Яру біля Бондарного та на південь від Часового Яру біля Білої Гори.

Російський блогер стверджував, що російські сили незначно просунулися поблизу Григорівки, але ISW не знайшло візуального підтвердження цьому.

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного та 56 авіаційних ударів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 675 дронів-камікадзе та здійснили понад три з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.