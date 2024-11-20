«Нове слово у військовому мистецтві». Начальник Генштабу назвав найуспішнішу операцію ЗСУ

«Коли ми проводили наступальні операції у 2022 році, ми мали менше людей, але успіх отримували. Це нове слово в оперативному мистецтві»

Харківська наступальна операція вважається однією із найуспішніших у Збройних сил України. ЗСУ змогли наступати та звільняти території, хоча сили противника були значно більшими. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич.

Як відомо, восени 2022 року було звільнено майже 12 тис. кв. км Харківщини. За словами Баргилевича, це була активна, добре продумана операція, несподівана для противника.

«Малими силами і дуже обмеженим ресурсом ми фактично розгромили їхнє угруповання, яке було на тому напрямку. Ця операція восени 2022-го дала надзвичайне піднесення українцям, навіть, я б сказала, ейфорію – наші наступають, женуть росіян!» – наголосив начальник Генерального штабу.

Баргилевич пояснює, що згідно з основами оперативного мистецтва, наступ проводять, якщо співвідношення сил щодо сил противника не менше, ніж 3:1, тоді можна досягти успіху.

«Коли ми (оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» – «Главком») проводили наступальні операції у 2022 році, ми жодного разу не досягали такої переваги, ми мали менше людей для наступу, але успіх отримували. Це вже нове слово в оперативному мистецтві», – зауважив генерал.

Анатолій Баргилевич додав, що потім ще вдалося звільнити частину Луганської та Донецької областей в районі Слов’янська і північніше, але на жаль, до Кремінної не вдалося дійти.

Нагадаємо, на початку вересня 2022 року Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. 10 вересня 2022 року ЗСУ взяли місто Куп'янськ на Харківщині під свій контроль та опублікували відповідне фото з українським прапором. Також 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор.

Як відомо, нещодавно українські воїни зупинили просування ворога на Куп'янськ, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили.