Росіяни просунулись до Куп'янська, але не змогли втримати плацдарм – карти ISW

Механізовані колони росіян активно почали просуватись у напрямку Куп'янська, де були розбиті

Окупанти за допомогою броньованих машин та танків значно просунулись до околиць Куп'янська, але, за інформацією, про яку йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), закріпитись у місті росіянам не вдалось.

Операція ЗСУ в Росії

Нещодавно російські війська просунулися на території українського виступу в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 листопада, показують, як українські сили відбивають російський штурм, що складався з механізованого підрозділу, на південь від Зеленого Шляху, на південний схід від Коренево, вказуючи на просування росіян у цьому районі.

Фото: ISW

Геолокаційні знімки від 14 листопада демонструють удари підрозділів російської морської піхоти поблизу Мар’ївки, Погребків, Орловки та Нової Сорочини, при цьому російські війська продовжували просуватися до південних околиць Нової Сорочини. Російські мілблогери відзначали, що темпи просування сповільнилися. Вони повідомляли, що російські війська захопили деякі позиції між Погребками та Крем’яним, але не мають підтверджень щодо захоплення Курилівки.

Російські джерела, зокрема Міністерство оборони, повідомляли про бойові дії на схід від Коренево біля Крем’яного, на південь від цього міста біля Миколаєво-Даріно, а також на південний схід біля Новоіванівки, Леонідово та Дарино. Бої тривають також на північний захід від Суджі біля Нової Сорочини та Малої Локні, і на південь від Суджі поблизу Плехова. Повідомляється, що на Курському напрямку продовжують діяти підрозділи російських морських піхотних та повітряно-десантних бригад, а також спецназу.

Харківська область

Російські війська продовжували наступальні операції на півночі Харківської області в середині листопада, але не досягли підтвердженого просування. Офіційні українські джерела повідомили, що бої тривали на північ від Харкова біля Глибокого та на північний схід поблизу Вовчанська. Також були повідомлення про ймовірні транскордонні рейди російських сил поблизу Високої Яруги, яка розташована на південь від міжнародного кордону, близько 20 км на північ від Харкова.

Фото: ISW

Речник української бригади, що діє на півночі Харківської області, заявив, що погіршення погодних умов ускладнює пересування російських військ та використання безпілотників обома сторонами. Український чиновник також додав, що російські війська використовують відсутність українських безпілотників у цьому районі, щоб поповнювати свої резерви.

Луганська область

Російські війська 14 листопада продовжили наступ на лінії Сватове – Кремінна, але інформації про підтверджене просування не надійшло. Один з російських військових блогерів заявив, що російські сили просунулися на захід, південь і схід від Першотравневого (на захід від Сватового), але ці відомості не були підтверджені. Російські війська вели наступальні дії в районі Зеленого Гаю та Першотравневого на захід від Сватового, а також на північний захід від Сватового біля Піщаного. Бої точилися також на південний захід від Сватового в районах Чернещини, Новоєгорівки та Дружелюбівки, а на північний захід від Кремінної – поблизу Новомихайлівки, Макіївки та Катеринівки. Крім того, наступали на захід від Кремінної в районах Зарічного, Невського, Торського та Тернів.

Фото: ISW

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 листопада, показують чотири російські машини, що беруть участь у штурмі, що свідчить про недавній просування російських військ на південь уздовж залізничної лінії. Російські та українські джерела повідомили, що російські війська атакували двома колонами бронетехніки, одна з яких включала танк і три броньовані машини, а інша була менш конкретно визначена.

14 листопада лейтенант Андрій Коваленко, керівник Українського центру протидії дезінформації, повідомив, що українські війська відбили російські атаки в Куп'янську та не дозволили російським силам захопити позиції в цьому місті. Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України підтвердив, що Куп'янськ повністю контролюється українськими військами, і повторив звіт Генштабу про успішне відбиття штурму.

ISW оцінило, що російські сили, ймовірно, просунулися в північно-східній частині Куп'янська, однак навряд чи контролюють цю територію. Карти ISW показують зони, де російські сили діяли або атакували, але не встановили контроль. Російські війська активізували наступальні операції поблизу Куп'янська протягом останніх двох місяців, і ISW вважає, що захоплення цього міста матиме значні операційні наслідки. Однак ISW не готове оцінити, чи зможуть російські сили використати ці досягнення для великих операційних успіхів.

Також російські війська продовжували наступальні дії на північ від Куп'янська в районі Голубівки, на схід поблизу Петропавлівки, і на південний схід в районах Колісниківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової, Загризового та Кучерівки 13 і 14 листопада.

Донецька область

14 листопада російські війська продовжили штурм на сході від Сіверська в районі Верхньокам'янського, однак без успіху. Також російський мілблогер повідомив про можливе просування російських військ на південь від Сіверська в районі Роздолівки, але ця інформація не була підтверджена. Українська бригада повідомила, що 13 листопада російські війська здійснили невдалий механізований штурм в районі Спірного, на південний схід від Сіверська.

Фото: ISW

Також повідомляється, що підрозділи 2-ї артилерійської бригади російської армії, яка раніше входила до складу 2-го армійського корпусу ЛНР, діють поблизу Званівки на південь від Сіверська. Підрозділи російської 39-ї артилерійської бригади та полк радіаційного, хімічного і біологічного захисту також здійснюють операції в цьому напрямку.

Російські війська 14 листопада продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Російські війська продовжували атакувати на схід від Покровська в районі Промінь і Миролюбівка; на південний схід від Покровська біля Лисівки, Крутого Яру, Сухого Яру; і на південь від Покровська в районі Григорівки, Пустинки, Петрівки, Новоолексіївки, Юрівки, Даченського, Пушкіного та Жовтого 13 і 14 листопада.

14 листопада російські війська продовжили наступальні дії на Курахівському напрямку, але не зробили підтверджених просувань. В Українському центрі стратегічних комунікацій заявили, що українські сили контролюють Іллінці, хоча бої на околицях населеного пункту тривають. За оцінками ISW, російські війська, ймовірно, захопили Іллінку на основі геолокаційних відео, на яких видно, як російські підрозділи піднімають прапор над центром цього населеного пункту. Однак ISW не вважає, що російські війська повністю контролюють Іллінку, хоча, ймовірно, вони окупували її.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська захопили Вознесенку на північ від Курахового. Російські мілблогери повідомили про просування російських військ у східному Кураховому та на північ від Іллінки, але ISW не знайшло підтвердження цих заяв. Українська бригада, що діє на цьому напрямку, опублікувала кадри механізованого штурму російських сил на Курахівському напрямку, хоча точне місце штурму не було визначене.

Російські війська продовжували атаки на Курахове та на навколишні території, включаючи Зорю, Сонцівку, Новоселидівку, Іллінку та Кремінну Балку. Російські сили застосовували танки, БТР, БМП, мотоцикли та баггі, намагаючись вийти до Успенівки. Український військовий оглядач також повідомив, що окупаційні війська зосередили значну кількість сил на Курахівському напрямку, зокрема підрозділи танкових і мотострілецьких бригад.

Південний напрямок

Російські війська, за повідомленнями, нещодавно зробили спробу просунутися в західній частині Запорізької області під час бойових дій 14 листопада, але зміни на фронті не були підтверджені. Російський мілблогер заявив, що російські війська просунулися північніше від Роботайна, але ISW не знайшло візуальних доказів цього. Російські війська провели наземні атаки на північ від Роботиного поблизу Новоданилівки та на північний захід від цього населеного пункту біля Новоандріївки.

Фото: ISW

Також російський мілблогер зменшив важливість нещодавніх припущень про можливе посилення наступальних дій російських військ у Запорізькій області. ISW досі не отримало підтверджень, що російські війська передислокували додаткові сили на цей напрямок з інших частин фронту. В області, за повідомленнями, також діють артилерійські підрозділи російського загону «Вікінг» (22-а бригада спецназу ГРУ).

Нагадаємо, протягом минулої доби російські загарбники завдали по території України 45 авіаударів, скинули 87 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 400 дронів-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.Протягом минулої доби російські загарбники завдали по території України 45 авіаударів, скинули 87 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 400 дронів-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Раніше стало відомо, що ворог окупував Іллінку та веде штурмові дії на сусідні села – Deep State.

Напередодні росіяни окупували Рівнопіль та просунулись на кількох напрямках – Deep State