Росіяни за останні три дні впустили чотири авіабомби на Білгородську область

9 листопада авіабомба ФАБ-250 впала за сто метрів від села Ушакове, розташованого за 35 кілометрів від кордону з Україною

За останні три дні росіяни впустили на Білгородську область чотири авіабомби. Про це повідомляє Astra із посиланням на джерела.

Як розповіли джерела в екстрених службах регіону, 9 листопада авіабомба ФАБ-250 впала за сто метрів від села Ушакове, розташованого за 35 кілометрів від кордону з Україною.

9 листопада авіабомба ФАБ-250 впала за сто метрів від села Ушакове, розташованого за 35 кілометрів від кордону з Україною фото: Astra

Учора, 11 листопада, з російських літаків «позаштатно зійшли» ще три ФАБ-250. Одна авіабомба впала в лісі за кілометр від села Селишко в Шебекинському міському окрузі. Ще одна приземлилася в районі села Зіборівка. Третій ФАБ знайшли в полі в районі села Серетіно в Яковлевському міськраю.

За даними джерел, у всіх випадках постраждалих і пошкоджень немає.

Раніше, 28 жовтня, російський літак впустив бомбу на село за 6 км від Бєлгорода. Таким чином, редакції ASTRA стало відомо про щонайменше 146 випадків падіння авіабомб ФАБ у Росії та на окупованих Росією територіях України за 2024 рік. Найчастіше падають ФАБ-250 і ФАБ-500. Зазвичай під час позаштатного сходження вони не вибухають - снаряди згодом знищують вибухотехніки. Такі кориговані авіабомби ЗС РФ використовують для атак, зокрема, на Донецьку та Харківську області – і зокрема Харків.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін, судячи із фото у мережі, віддав наказ на килимові бомбардування Курської області. Про це розповів голова ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко в ефірі «Київ24». «Чув інформацію, що вони пробували проводити масовані удари. Результату ще офіційного від нас немає. Те, що з'явилося на картах, – настільки суперечливе, що мені складно оцінити реальність на цьому напрямку. Думаю, що сьогодні-завтра в нас буде більш детальна інформація», – зазначив він. На думку військових, масовані удари РФ по своїй же території – це така «проба сил».